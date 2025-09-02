بركات: الأهلي يحتاج لمدرب صاحب شخصية قوية

قال محمد بركات نجم الأهلي السابق، إن النادي الأهلي يحتاج إلى مدرب ذات شخصية قوية لتلبية شغف الجمهور بالانتصارات والبطولات.

وقال محمد بركات لـ الكورة مع فايق: "النادي الأهلي يحتاج لمدرب صاحب شخصية قوية، أكثر من أنه يكون مميزا فنيا، وذلك للسيطرة على أوضة اللبس".

وكان قد قال الإعلامي ماركو مراد، إن إدارة الكرة بالنادي الأهلي ، قررت توقيع عقوبة مالية على جميع لاعبي الفريق الأول، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في انطلاقة الدوري الممتاز، حيث فقد 7 نقاط في أول 4 مباريات فقط.

وأضاف الإعلامي ماركو مراد، عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن العقوبة تتمثل في خصم 10% من القسط الشهري لكل لاعب بالفريق، في محاولة لفرض مزيد من الانضباط واستعادة التركيز داخل الملعب.

في المقابل، نفت إدارة الأهلي ما تردد بشأن فرض أي عقوبات فردية على الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، بسبب نشرهما تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة عدم صحة الأنباء التي ترددت مؤخرا.