عماد النحاس يعيد الأهلي للتدريبات غدا.. ويمنح عبد القادر فرصة جديدة

استقر عماد النحاس، المدير الفنى المؤقت للأهلي، على عودة الفريق للتدريبات الجماعية غدا، الأربعاء، بدلاً من الخميس، بهدف تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، التى ستشهد عددا من المباريات المهمة، ويفقد الفريق جهود عدد من اللاعبين سواء بالانضمام للمنتخب الأول أو المنتخب الثانى، لذا سيقوم النحاس بتصعيد مجموعة من الناشئين لسد العجز.

ومن المقرر أن يشهد المران عودة أحمد عبد القادر للمشاركة، بناءً على رغبة النحاس، لمنح اللاعب فرصة لإثبات قدراته الفنية، بعيدا عن رغبته فى الرحيل بنهاية الموسم الحالى.

وأعرب الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن امتنانه الكبير لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وللجهاز الفني المعاون، على دعمهم ومساندتهم خلال فترة عمله.

وأكد أن تجربة قيادته للفريق تمثل فخرًا كبيرًا له ولمساعديه.

وقال ريبييرو: «لقد حان الوقت للرحيل، لكنني أرحل بكل حب وامتنان للنادي الأهلي، وصلت إلى هنا منذ ثلاثة أشهر، وكان شرفًا عظيمًا أن أعمل داخل هذا الكيان الكبير، وأن أساهم في قيادة الفريق في بطولات ومسابقات كبرى عالمية ومحلية».

وتابع ريبييرو تصريحاته قائلًا: «أرحل وأنا فخور بهذه الفترة وممتن لكل من ساندني. سأظل داعمًا للأهلي من الخارج، وأتمنى للنادي ولجماهيره كل التوفيق في المستقبل. كانت تجربة رائعة ومليئة بالتحديات، وشرف لنا أننا دافعنا عن شعار الأهلي».

واختتم «أوجه رسالة لجماهير الأهلي: استمروا في دعم الفريق بشكل إيجابي، لأن هذا الدعم يصنع الفارق ويساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، فالأهلي يحتاج دائمًا إلى مساندة جماهيره، وأثق أن الفريق سيواصل تحقيق النجاحات».