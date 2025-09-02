قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
رياضة

عماد النحاس يعيد الأهلي للتدريبات غدا.. ويمنح عبد القادر فرصة جديدة

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
إسراء أشرف

استقر عماد النحاس، المدير الفنى المؤقت للأهلي، على عودة الفريق للتدريبات الجماعية غدا، الأربعاء، بدلاً من الخميس، بهدف تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، التى ستشهد عددا من المباريات المهمة، ويفقد الفريق جهود عدد من اللاعبين سواء بالانضمام للمنتخب الأول أو المنتخب الثانى، لذا سيقوم النحاس بتصعيد مجموعة من الناشئين لسد العجز.

ومن المقرر أن يشهد المران عودة أحمد عبد القادر للمشاركة، بناءً على رغبة النحاس، لمنح اللاعب فرصة لإثبات قدراته الفنية، بعيدا عن رغبته فى الرحيل بنهاية الموسم الحالى.

وأعرب الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن امتنانه الكبير لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وللجهاز الفني المعاون، على دعمهم ومساندتهم خلال فترة عمله.

وأكد أن تجربة قيادته للفريق تمثل فخرًا كبيرًا له ولمساعديه.

وقال ريبييرو: «لقد حان الوقت للرحيل، لكنني أرحل بكل حب وامتنان للنادي الأهلي، وصلت إلى هنا منذ ثلاثة أشهر، وكان شرفًا عظيمًا أن أعمل داخل هذا الكيان الكبير، وأن أساهم في قيادة الفريق في بطولات ومسابقات كبرى عالمية ومحلية».

وتابع ريبييرو تصريحاته قائلًا: «أرحل وأنا فخور بهذه الفترة وممتن لكل من ساندني. سأظل داعمًا للأهلي من الخارج، وأتمنى للنادي ولجماهيره كل التوفيق في المستقبل. كانت تجربة رائعة ومليئة بالتحديات، وشرف لنا أننا دافعنا عن شعار الأهلي».

واختتم «أوجه رسالة لجماهير الأهلي: استمروا في دعم الفريق بشكل إيجابي، لأن هذا الدعم يصنع الفارق ويساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، فالأهلي يحتاج دائمًا إلى مساندة جماهيره، وأثق أن الفريق سيواصل تحقيق النجاحات».

عماد النحاس الاهلي الأهلى النادي الأهلي تدريبات الأهلي أحمد عبد القادر

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

البحوث الإسلامية يختتم الأسبوع الدعوي العاشر

بندوة حول بشرية النبي.. البحوث الإسلامية يختتم الأسبوع الدعوي العاشر

التوكل على الله والتواكل

ما الفرق بين التوكل على الله والتواكل؟.. الأزهر يجيب

ورش عمل للطلاب الوافدين

خريجي الأزهر تواصل جهودها في مواجهة التطرف عبر ورش عمل للطلاب الوافدين

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

