توافد رؤساء العالم إلى بكين لإحياء الذكرى 80 للحرب العالمية الثانية

يواصل رؤساء دول العالم التوافد إلى العاصمة الصينية بكين لحضور العرض العسكري الضخم المقرر تنظيمه غدا الأربعاء لإحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.



وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن اليوم الثلاثاء شهد وصول الرئيس التركماني، سردار بردي محمدوف، ونظيره الإيراني، مسعود بيزشكيان، ورئيس وزراء نيبال، كيه بي شارما أولي .. وذلك لحضور العرض الذي من المقرر أن تستعرض فيه الصين قوتها العسكرية، أمام أكثر من 26 رئيس دولة وحكومة، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



وتنظم الصين هذا العرض العسكري الضخم إحياء للذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث ستستعرض أحدث أسلحتها ومعداتها العسكرية .. ومن المقرر أن يستمر العرض نحو 70 دقيقة، ويتضمن استعراض تشكيلات من القوات البرية وأرتال مدرعة وأسراب جوية، إضافة إلى معدات قتالية متطورة.