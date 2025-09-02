قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي
الصناعات الطبية المصرية تحقق قفزة نوعية.. صادرات تتجاوز المليار دولار في 2024
إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان
بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة
مؤسسة أبو العينين ترعى الطفل علي عبقري الرياضيات حتى دخوله الجامعة
العدد الأكبر منذ أشهر..الصحة بغزة: 185 شهيدا بسبب سوء التغذية خلال أغسطس
قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 تنطلق من مصر إلى قطاع غزة
ارتفاع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي 2 % من الناتج المحلي
إنفاق الاتحاد الأوروبي على التسلح يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
ميدو عن تجربة إدوارد مع الزمالك: أهم حاجة في الكورة إنك تدي العيش لخبازه
السياحة: المتحف المصري حلم تحول إلى حقيقة.. ومصر تستحق أن تتصدر المشهد عالميًا
خاتم رونالدو يخطف الأضواء.. وجورجينا تتصدر محركات البحث | ما القصة؟
رياضة

برشلونة يعير هيكتور فورت إلى إلتشي لتخفيف الضغط المالي وتسجيل باردجي

هيكتور فورت
هيكتور فورت
إسلام مقلد

أعلن ناديا برشلونة وإلتشي عن انتقال الظهير الأيمن الشاب هيكتور فورت إلى صفوف إلتشي على سبيل الإعارة لموسم واحد، وذلك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بإسبانيا، في خطوة تهدف بالأساس إلى الموازنة بين احتياجات الفريق الكتالوني الفنية والمالية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سينضم فورت إلى فريق إلتشي تحت قيادة المدرب إيدير سارابيا، الذي يمتلك خلفية سابقة مع برشلونة حينما عمل مساعدًا لكيكي سيتيين في عام 2020، وهو ما قد يمنحه فرصة للتطور في بيئة معتادة على فلسفة اللعب التي تربى عليها داخل "البلوجرانا".

ويمتد عقد فورت مع برشلونة حتى عام 2029، لكن إعارته جاءت كحل يخفف الضغط المالي على النادي الكتالوني، ويمهد الطريق لتسجيل المهاجم الشاب روني باردجي (19 عامًا)، الذي يعد اللاعب الوحيد غير المقيد حتى الآن في قائمة الفريق لبطولة الدوري الإسباني.

ولم يكن فورت الاسم الوحيد الذي ربط برشلونة بإلتشي هذا الصيف، حيث أعلن النادي الكتالوني أيضًا عن تمديد عقد الحارس إيناكي بينيا حتى عام 2029، قبل أن تتم إعارته هو الآخر إلى إلتشي حتى 2026، ليعزز صفوف الفريق الصاعد حديثًا لليجا.

على الصعيد الدولي، يواصل هيكتور فورت استعداده لتمثيل المنتخب الإسباني تحت 20 عامًا في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في تشيلي بين 27 سبتمبر و19 أكتوبر المقبل، بقيادة المدرب باكو جاياردو، حيث يأمل أن يظهر بشكل مميز يعزز من مكانته كأحد المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية.

كما سيشارك فورت في معسكر المنتخب الإسباني للشباب هذا الأسبوع في فرنسا، حيث يخوض مباراتين وديتين، الأولى يوم الخميس 4 سبتمبر في كليرفونتين، والثانية يوم الأحد 7 سبتمبر، وهي تجارب قد تمنحه دفعة إضافية قبل الدخول في أجواء البطولة العالمية.

برشلونة إلتشي هيكتور فورت

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن هدنة لمدة 60 يوما.. وصفقة لتبادل الأسرى

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

إسعاف

مصرع شخص أسفل عجلات القطار في القليوبية

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الحكم الثلاثاء المقبل.. هدير عبد الرازق تواجه اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء

الحكم الثلاثاء المقبل.. هدير عبدالرازق تواجه اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء

صورة أرشيفية

اليوم .. أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في المحلة

المستشار طلبة فوزى شلبى رئيس المحكمة

ممنوع الرجوع لـ«عش الزوجية».. الإعدام لنقاش قـ.تل شقيقته بالحوامدية

بالصور

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

صحة الشرقية تنظم 48 قافلة طبية مجانية منذ بداية 2025

قافلة طبية

طريقة عمل باستا باللبن والطحينة

طريقة عمل باستا باللبن والطحينة

حلويات مولد النبي.. طريقة عمل ملبن الخيط

طريقة عمل ملبن الخيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

