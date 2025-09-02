برشلونة يعير هيكتور فورت إلى إلتشي لتخفيف الضغط المالي وتسجيل باردجي

أعلن ناديا برشلونة وإلتشي عن انتقال الظهير الأيمن الشاب هيكتور فورت إلى صفوف إلتشي على سبيل الإعارة لموسم واحد، وذلك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بإسبانيا، في خطوة تهدف بالأساس إلى الموازنة بين احتياجات الفريق الكتالوني الفنية والمالية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سينضم فورت إلى فريق إلتشي تحت قيادة المدرب إيدير سارابيا، الذي يمتلك خلفية سابقة مع برشلونة حينما عمل مساعدًا لكيكي سيتيين في عام 2020، وهو ما قد يمنحه فرصة للتطور في بيئة معتادة على فلسفة اللعب التي تربى عليها داخل "البلوجرانا".

ويمتد عقد فورت مع برشلونة حتى عام 2029، لكن إعارته جاءت كحل يخفف الضغط المالي على النادي الكتالوني، ويمهد الطريق لتسجيل المهاجم الشاب روني باردجي (19 عامًا)، الذي يعد اللاعب الوحيد غير المقيد حتى الآن في قائمة الفريق لبطولة الدوري الإسباني.

ولم يكن فورت الاسم الوحيد الذي ربط برشلونة بإلتشي هذا الصيف، حيث أعلن النادي الكتالوني أيضًا عن تمديد عقد الحارس إيناكي بينيا حتى عام 2029، قبل أن تتم إعارته هو الآخر إلى إلتشي حتى 2026، ليعزز صفوف الفريق الصاعد حديثًا لليجا.

على الصعيد الدولي، يواصل هيكتور فورت استعداده لتمثيل المنتخب الإسباني تحت 20 عامًا في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في تشيلي بين 27 سبتمبر و19 أكتوبر المقبل، بقيادة المدرب باكو جاياردو، حيث يأمل أن يظهر بشكل مميز يعزز من مكانته كأحد المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية.

كما سيشارك فورت في معسكر المنتخب الإسباني للشباب هذا الأسبوع في فرنسا، حيث يخوض مباراتين وديتين، الأولى يوم الخميس 4 سبتمبر في كليرفونتين، والثانية يوم الأحد 7 سبتمبر، وهي تجارب قد تمنحه دفعة إضافية قبل الدخول في أجواء البطولة العالمية.