الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تأييد المشدد 5 سنوات لموزع الحشيش بالعكاز في بولاق

تأييد المشدد 5 سنوات لموزع الحشيش بالعكاز فى بولاق
تأييد المشدد 5 سنوات لموزع الحشيش بالعكاز فى بولاق
إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى وأيمن عبد الرازق محمد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور عمر ناصر ياسر وكيل النيابة وأمانة سر محمد السعيد سيد مصاب فى قدمه يوزع الحشيش باستخدام «عكاز» بالسجن المشدد 5 سنوات لإتجار فى جوهر الحشيش المخدر وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.


كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه وردت معلومات إلى النقيب شرطة معتصم محمد رشاد ضابط مباحث قسم بولاق أبو العلا أكدتها تحرياته السرية مفادها أن المتهم «علاء الدين .ع» والمقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة ويتخذ من منطقة سكنه مسرحا لنشاطه الاجرامى.


وأضافت التحريات أن المتهم مصاب بقدمه اليسرى ويستخدم «سنادة حديدية» ويتخذ من ذلك المظهر ستارا للحيلولة دون ضبطه فوبعد الحصول على إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه ومسكنه وضبط ما يحوزه ويحرزه من مواد مخدرة ونفاذا لهذا الإذن انتقل الضابط على رأس قوة من الشرطة السريين إلى مسكن المتهم وطرق بابه فشاهد المتهم وأعلمه بشخصيته وطبيعة مأموريته وتمكن من ضبطه وبتفتيش غرفة المتهم عثر أسفل مخدعه على كيس بلاستيكى أسود اللون بداخله 3 قطع بنية متوسطة الحجم ثبت بتقرير الفحص أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ووزنت صافيا 140 جراما و36 سنتيجراما وبسؤاله للمتهم أقر بإحرازه للمخدر للإتجار به.

وتقدم دفاع المتهم بطعن على الحكم فقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

محكمة جنايات القاهرة حشيش مخدرات السجن المشدد 5 سنوات السجن المشدد غرامة

