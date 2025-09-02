الأهلي يحافظ على صدارته للأندية المصرية والأفريقية في التصنيف العالمي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحفاظ على مكانته العالمية والأفريقية في أحدث تصنيف صادر عن موقع "فوتبول داتا بيز"، حيث جاء في المركز الـ66 عالميًا برصيد 1684 نقطة، ليبقى متربعًا على صدارة الأندية الأفريقية والمصرية.

الأهلي

الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، تفوق على منافسه المباشر ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الذي احتل المركز الثاني على صعيد القارة السمراء والـ88 عالميًا برصيد 1648 نقطة.

بيراميدز

أما بيراميدز فقد واصل بدوره الحفاظ على مركزه عالميًا، حيث جاء في المرتبة الـ101، محتلًا المركز الثالث في التصنيف الأفريقي والثاني بين الأندية المصرية برصيد 1636 نقطة.

الزمالك

الزمالك بدوره احتفظ بالمركز الـ214 عالميًا، كما جاء في المرتبة الثامنة أفريقيًا خلف أندية كبرى هي: الترجي التونسي، الجيش الملكي المغربي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، ومازيمبي الكونغولي، واحتفظ بالمركز الثالث على الصعيد المحلي خلف الأهلي وبيراميدز برصيد 1545 نقطة.

باريس سان جيرمان

وعلى المستوى العالمي، حافظ باريس سان جيرمان الفرنسي على الصدارة برصيد 2012 نقطة، فيما جاء تشيلسي الإنجليزي، بطل كأس العالم للأندية ودوري المؤتمر الأوروبي، في المركز الثاني متفوقًا على برشلونة الإسباني صاحب المرتبة الثالثة.

بايرن ميونيخ

وجاء بايرن ميونخ الألماني في المرتبة الرابعة عالميًا، يليه أرسنال الإنجليزي خامسًا، وليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح في المرتبة السادسة.

بينما تواجد مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، في المركز التاسع خلف ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي على الترتيب.