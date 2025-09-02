قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
محافظات

إزالة 25 تعديا بقرى كوم أمبو بأسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ27

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود مسئولى المحليات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله عبد الهادى، مدير الأمن، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة الـ 27، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر  الجارى.

يأتى ذلك استكمالاً للجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الدولة لاسترداد الأراضى المتعدى عليها وفرض سيادة القانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد المحافظ على إدراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجة، فضلاً عن إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين، وذلك فى ظل المتابعة المتواصلة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بتنظيم حملات مكبرة استهدفت إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بمساحة 10 آلاف و 585 م2 بقروى العتمور قبلى، ومن بينها حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للتعدى على أراضٍ زراعية.

وذلك وسط مشاركة للواء رماح السيد، السكرتير العام المساعد، فضلاً عن الأجهزة الشرطية بقيادة اللواء عمر مجاهد، مساعد مدير الأمن، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

فيما عرض سيد سعدى، رئيس مدينة دراو، تقريرا تفصيليا على اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بشأن أعمال اللجنة التى تم تشكيلها من الوحدة المحلية وقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والإدارة التعليمية لتنفيذ أعمال على أرض الواقع من خلال تحويل توجيهات محافظ أسوان أثناء لقائه بممثلى أهالى العبابدة والبشارية بقرية الشريف إبراهيم بمدينة دراو إلى واقع ملموس.

أسوان

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

