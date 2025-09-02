إزالة 25 تعديا بقرى كوم أمبو بأسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ27

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود مسئولى المحليات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله عبد الهادى، مدير الأمن، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة الـ 27، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى.

يأتى ذلك استكمالاً للجهود المكثفة التي تبذلها أجهزة الدولة لاسترداد الأراضى المتعدى عليها وفرض سيادة القانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد المحافظ على إدراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجة، فضلاً عن إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين، وذلك فى ظل المتابعة المتواصلة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بتنظيم حملات مكبرة استهدفت إزالة 25 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بمساحة 10 آلاف و 585 م2 بقروى العتمور قبلى، ومن بينها حالات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للتعدى على أراضٍ زراعية.

وذلك وسط مشاركة للواء رماح السيد، السكرتير العام المساعد، فضلاً عن الأجهزة الشرطية بقيادة اللواء عمر مجاهد، مساعد مدير الأمن، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

فيما عرض سيد سعدى، رئيس مدينة دراو، تقريرا تفصيليا على اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بشأن أعمال اللجنة التى تم تشكيلها من الوحدة المحلية وقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والإدارة التعليمية لتنفيذ أعمال على أرض الواقع من خلال تحويل توجيهات محافظ أسوان أثناء لقائه بممثلى أهالى العبابدة والبشارية بقرية الشريف إبراهيم بمدينة دراو إلى واقع ملموس.