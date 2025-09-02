كشاف وسويتش.. كواليس سرقة عاطلين سينما سفنكس بالعجوزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين بتهمة سرقة محتويات سينما سفنكس بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة العجوزة، يفيد تسلل شخصين لسينما سفنكس، وسرقة بعض المتعلقات، وبإجراء التحريات تبين أن عاطلين تم تحديد هويتهما وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطهما اعترفا بسرقة دفاية وكشاف إنارة، ومحتويات أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.