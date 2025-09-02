الاتحاد الأوروبي: مصر ثاني أكبر شريك استراتيجي وسنستمر في تقديم الدعم

قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا إيخهورست أن الاتحاد الأوروبي فخور بالعمل فى مصر والشركاء الذين يؤمنون بتقديم الدعم المستمر للاجئين والمهاجرين.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعالية عرض إنجازات البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر ، والتي تتناول مناقشة احتياجات المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لافتة إلي أن مصر ثاني أكبر دولة لتلقي المتقدمين لطلب اللجوء إليها وهذا عبء ضخم بلاشك علي الحكومة المصرية.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر علينا أن نتواجد فى الأماكن التي تحتاج إلي الدعم فضلا عن ضرورة تقديم مزيد من الدعم لمصر فالحاجة ملحة فضلا عن ضرورة استهداف حماية الصحة والتعليم وغيرها من البرامج التي تراعي احتياجات الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت إيخهورست إلي العديد من المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا من بينها تكافل وكرامة وغيرها والتي يجب جمعها لتعزيز الدعم المقدم لمصر .

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي علي ضرورة الاستمرار فى تقديم الدعم لمصر فهي ثاني شريك استراتيجي للاتحاد الأوربي وأفضل شريك بسبب مركز مصر الهام علي المستوي السياسي والأمني القوي للغاية والذي يقر به الاتحاد الأوروبي .

جدير بالذكر أن المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر تعد شراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، وتهدف إلى تعزيز الحماية والدمج والقدرة على الصمود للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.