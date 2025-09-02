قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الاتحاد الأوروبي: مصر ثاني أكبر شريك استراتيجي وسنستمر في تقديم الدعم

سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر
سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر
أمينة الدسوقي

قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا إيخهورست أن الاتحاد الأوروبي فخور  بالعمل فى مصر والشركاء الذين يؤمنون بتقديم الدعم المستمر للاجئين والمهاجرين.

جاء ذلك خلال كلمتها في فعالية عرض إنجازات البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر ، والتي تتناول مناقشة احتياجات المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لافتة إلي أن مصر ثاني أكبر دولة لتلقي المتقدمين لطلب اللجوء إليها وهذا عبء ضخم بلاشك علي الحكومة المصرية.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر علينا أن نتواجد فى الأماكن التي تحتاج إلي الدعم فضلا عن ضرورة تقديم مزيد من الدعم لمصر فالحاجة ملحة فضلا عن ضرورة استهداف حماية الصحة والتعليم وغيرها من البرامج التي تراعي احتياجات الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت إيخهورست إلي العديد من المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا من بينها تكافل وكرامة وغيرها والتي يجب جمعها لتعزيز الدعم المقدم لمصر .

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي علي ضرورة الاستمرار فى تقديم الدعم لمصر فهي ثاني شريك استراتيجي للاتحاد الأوربي  وأفضل شريك بسبب مركز مصر الهام علي المستوي السياسي والأمني القوي للغاية والذي يقر به الاتحاد الأوروبي .

جدير بالذكر أن المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر تعد شراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، وتهدف إلى تعزيز الحماية والدمج والقدرة على الصمود للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر أنجلينا إيخهورست الاتحاد الأوروبي المهاجرين واللاجئين المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

كيا سيراتو موديل 2010

كيا سيراتو أوتوماتيك بسعر 500 ألف جنيه

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

