نادي كومو الايطالي يفسخ عقد الإنجليزي ديلي آلي

أعلن نادي كومو الإيطالي، اليوم، إنهاء عقد لاعب الوسط الإنجليزي ديلي آلي بالتراضي، بعد اتفاق مشترك بين الطرفين، وذلك قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء قرار الانفصال بناءً على رغبة اللاعب في الحصول على فرصة للمشاركة بانتظام، وهو ما لم يكن متاحًا في خطط الجهاز الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد النادي في بيان رسمي: "ديلي عبر عن رغبته في لعب دقائق أكثر بانتظام، ومع عدم وجود مساحة لذلك حاليًا ضمن الفريق، توصلنا إلى أن إنهاء التعاقد هو القرار الأفضل للطرفين.. نشكره على التزامه ونتمنى له التوفيق في مسيرته القادمة."

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أصبح الآن حرًا في التوقيع مع أي نادٍ أوروبي، بشرط قيده قبل غلق باب التسجيل في البطولات المحلية.

وكان ديلي آلي قد انضم إلى كومو مطلع الصيف، في محاولة لإحياء مسيرته بعد فترة من الغياب عن الأضواء، إلا أن عدم مشاركته المنتظمة عجّل بقرار الرحيل.