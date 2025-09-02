ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح

تسبب ارتفاع الامواج وزيادة السحب فى مياه البحر المتوسط في اغلاق وعدم عدد من الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسي مطروح .

وأغلقت شواطئ الأبيض - وأم الرخم وعجيبة لعدم استقرار حالة البحر اليوم الثلاثاء ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر.

بالاضافة إلى عدم السماح بنزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

وحددت محافظة مطروح عدد من الشواطئ يمكن لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وهي روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام".

من ناحية أخرى وفى وقت سابق كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد اعلنت عن نجاح الاطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة في إعادة حركة القطارات على خط محرم بك – مطروح إلى طبيعتها، عقب الانتهاء من الاستعداد بالسكة وتسيير حركة القطارات. وذلك عقب حادث قطار رقم 1935 الذي وقع بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح. وذلك بعد جهود مكثفة استمرت على مدار ساعات الليلة الماضية بمشاركة كافة القطاعات المعنية بالهيئة، وبإشراف من قيادات وزارة النقل .

وكان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد تابع ميدانيا اجراءات ادارة الازمة وتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة

وفي هذا الاطار تثمن الهيئة القومية لسكك حديد مصر الجهود التي بذلها أبناؤها المخلصين من المهندسين والفنيين والعمال، والذين تمكنوا بجهودهم المتواصلة من إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن وإعادة الحركة على الخط .

كما تجدد الهيئة تقديم صادق التعازي والمواساه لاسر المتوفين في الحادث داعية الله عز وجل ان يلهم ذويهم الصبر والسلوان ، كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين .

كما تعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن تأخير المواعيد الخاصة بهم او عدم وصولهم في المواعيد المقررة خلال فترة تأثر حركة القطارات بالحادث على خط الإسكندرية مطروح