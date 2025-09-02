الخارجية: إعطاء "الفيتو" لخمس دول فقط لم يعد صالحًا ويجب تطبيق الديمقراطية

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن إعطاء حق النقض "الفيتو" لخمس دول فقط لم يعد صالحًا ويجب تطبيق الديمقراطية،

وأكد ضرورة العمل على إعادة إحياء التعددية في العالم، ولا يمكن ذلك دون إصلاح مجلس الأمن.

وعرضت قناة إكسترا نيوز ، خبرا عاجلا يفيد بأن مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن قرار بلجيكا والدول الأخرى هو تجسيد عملي للدعم الدولي الواسع للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة والرغبة الدولية في تحقيق السلام العادل والتعايش السلمي بالشرق الأوسط.

وأوضحت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو انعكاس للرفض الكامل للسياسات الإسرائيلية العدوانية وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الرافضة للسلام، وأن القرار البلجيكي يؤكد الدعم الدولي المتصاعد حول الشعب الفلسطيني ودعمه لقضيته العادلة ولحقوقه غير القابلة للتصرف.

وثمنت مصر الحراك الدولي، نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة ، والتي شهدت موجة من الإعلان عن اعتزام الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعيد دعوتها لكافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الإسراع باتخاذ تلك الخطوة للوقوف بجانب الإنسانية وبما يسهم في تنفيذ حل الدولتين.