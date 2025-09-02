موجة حر شديدة تواجه البلاد.. ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حر قاسية تشهدها مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 42 درجة مئوية، في ذروة تستمر لنحو 72 ساعة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أكدت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا جديدا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على معظم الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة رطبا ليلًا.

وأضافت أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن الدرجات المعلنة بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات، لافتة إلى نشاط الرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية، جنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 36° والمحسوسة 38°

السواحل الشمالية العظمى 32° والمحسوسة 35°

شمال الصعيد العظمى 37° والمحسوسة 39°

جنوب الصعيد العظمى 41° والمحسوسة 42°

أسباب الموجة الحارة

وأوضحت الأرصاد أن مصر تتأثر صيفا بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يغطي أجزاء واسعة من جنوب آسيا ويمتد غربا ليشمل شبه الجزيرة العربية وشرق البحر المتوسط هذا الامتداد يجلب كتلة هوائية شديدة الحرارة، تعبر فوق مياه البحر المتوسط لتصل إلى شمال مصر محملة بالرطوبة، ما يزيد من قسوة الإحساس بالحرارة مقارنة بفصل الربيع.

أما في صعيد مصر، فأكدت الهيئة أن الهواء يظل جافا نسبيا بسبب مروره فوق شبه الجزيرة العربية، وهو ما يقلل من تأثير الرطوبة المرتفعة.

الفرق بين الحرارة المعلنة والمحسوسة

شددت الهيئة على أن الفرق بين درجات الحرارة المسجلة والمحسوسة يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها نسبة الرطوبة، سرعة الرياح، ومدة التعرض المباشر لأشعة الشمس فارتفاع الرطوبة يقلل من تبخر العرق، ما يعيق قدرة الجسم على التبريد الطبيعي ويضاعف الشعور بالحرارة.

نصائح لمواجهة الموجة

وفي ظل هذه الأجواء، ينصح خبراء التغذية والأرصاد بضرورة الإكثار من شرب المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع الابتعاد عن الأطعمة المالحة والدهنية التي تزيد من فقدان السوائل والإحساس بالإرهاق الحراري.