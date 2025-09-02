قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موجة حر شديدة تواجه البلاد.. ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة؟

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أمينة الدسوقي

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة حر قاسية تشهدها مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 42 درجة مئوية، في ذروة تستمر لنحو 72 ساعة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أكدت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا جديدا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على معظم الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة رطبا ليلًا.

وأضافت أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن الدرجات المعلنة بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات، لافتة إلى نشاط الرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية، جنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا ليلًا.

 

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 36° والمحسوسة 38°

السواحل الشمالية العظمى 32° والمحسوسة 35°

شمال الصعيد العظمى 37° والمحسوسة 39°

جنوب الصعيد العظمى 41° والمحسوسة 42°

 

أسباب الموجة الحارة

وأوضحت الأرصاد أن مصر تتأثر صيفا بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يغطي أجزاء واسعة من جنوب آسيا ويمتد غربا ليشمل شبه الجزيرة العربية وشرق البحر المتوسط هذا الامتداد يجلب كتلة هوائية شديدة الحرارة، تعبر فوق مياه البحر المتوسط لتصل إلى شمال مصر محملة بالرطوبة، ما يزيد من قسوة الإحساس بالحرارة مقارنة بفصل الربيع.

أما في صعيد مصر، فأكدت الهيئة أن الهواء يظل جافا نسبيا بسبب مروره فوق شبه الجزيرة العربية، وهو ما يقلل من تأثير الرطوبة المرتفعة.

 

الفرق بين الحرارة المعلنة والمحسوسة

شددت الهيئة على أن الفرق بين درجات الحرارة المسجلة والمحسوسة يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها نسبة الرطوبة، سرعة الرياح، ومدة التعرض المباشر لأشعة الشمس فارتفاع الرطوبة يقلل من تبخر العرق، ما يعيق قدرة الجسم على التبريد الطبيعي ويضاعف الشعور بالحرارة.

 

نصائح لمواجهة الموجة

وفي ظل هذه الأجواء، ينصح خبراء التغذية والأرصاد بضرورة الإكثار من شرب المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، مع الابتعاد عن الأطعمة المالحة والدهنية التي تزيد من فقدان السوائل والإحساس بالإرهاق الحراري.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية موجة حر قاسية حالة الطقس اليوم الثلاثاء درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

وسام أبو علي

المسمار في مأزق.. غضب في القلعة الحمراء بعد القرار المفاجئ من نجم الفريق والسبب وسام أبوعلي

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

فيفا يسلّط الضوء على أقوى مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

الانتح.ار.. الصحة العالمية تؤكد إصابة اكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

الصحة العالمية تؤكد إصابة أكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

بالصور

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد