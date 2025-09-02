الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بتعرضها لإطلاق نار من قبل مجهولين بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات بزعم تعرضها وأسرتها لإطلاق أعيرة نارية من قِبل عدد من الخارجين عن القانون بالجيزة وإتصالها بشرطة النجدة دون جدوى.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ ٣٠ أغسطس الماضى، تبلغ مركز شرطة العياط بنشوب مشاجرة بأحد الأسواق بين طرف أول 3 أشخاص "شقيقى الشاكية وزوجة أحدهما" ، وطرف ثان 3 أشخاص جميعهم مصابون بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، لخلافات حول أولوية الإفتراش والبيع بالسوق تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب وإحداث الإصابات المشار اليها دون حيازة أسلحة نارية أو إطلاق أعيرة.. وبمواجهة الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين فى حينه، وبمواجهة القائمة على النشر أقرت بنشرها الفيديو المشار إليه أثناء حدوث المشاجرة للحيلولة دون ضبط ذويها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.