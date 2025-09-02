قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون الثنائي ودعم القضية الفلسطينية مع رئيسة سلوفينيا
الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذا المحافظة
الأهلي يقترب من مدرب عالمي بعد فشل مشروع ريبيرو
الحكومة توافق على إنشاء عدد من الجامعات الخاصة.. تفاصيل
شوبير يكشف مفاجأة عن أحمد الكاس: أبوه منعه يروح الأهلي
سدد الله جهودكم.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي
وزير خارجية إيطاليا: نرفض الاستيطان الإسرائيلي وسنعترف بفلسطين في الوقت المناسب
مفاوضات مجموعة العشرين تركز على استقرار أسعار الغذاء ودعم صغار المزارعين
تركيا.. حريق ضخم في عدة محال داخل سوق تجاري باسطنبول
أردوغان ينتقد قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات الفلسطينيين
موجة حر شديدة تواجه البلاد.. ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة؟
حكم منح البنات ممتلكات في حياة الوالدين لضمان حقوقهن بعد الوفاة.. أزهري يجيب
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بتعرضها لإطلاق نار من قبل مجهولين بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات بزعم تعرضها وأسرتها لإطلاق أعيرة نارية من قِبل عدد من الخارجين عن القانون بالجيزة وإتصالها بشرطة النجدة دون جدوى.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ ٣٠ أغسطس الماضى، تبلغ مركز شرطة العياط بنشوب مشاجرة بأحد الأسواق بين طرف أول 3 أشخاص "شقيقى الشاكية وزوجة أحدهما" ، وطرف ثان 3 أشخاص جميعهم مصابون بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، لخلافات حول أولوية الإفتراش والبيع بالسوق تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب وإحداث الإصابات المشار اليها دون حيازة أسلحة نارية أو إطلاق أعيرة.. وبمواجهة الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين فى حينه، وبمواجهة القائمة على النشر أقرت بنشرها الفيديو المشار إليه أثناء حدوث المشاجرة للحيلولة دون ضبط ذويها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.

