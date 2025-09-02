محافظ المنوفية: دخول 20 مدرسة جديدة الخدمة ورفع كفاءة وتطوير 42 باستثمارات 550 مليون جنيه

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من تسليم (20) مدرسة إنشاء جديد بإجمالي 414 فصل دراسي بنطاق الإدارات التعليمية بالمحافظة بقيمة استثمارية بلغت 363 مليون جنية، كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 42 مدرسة بإجمالي 810 فصل دراسي بجملة استثمارات 187مليون جنيه ، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتقليل الكثافة بالفصول.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه ذات أولوية أولى وأحد أهم محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته، لافتاً إلى أنه قد اتخذ حزمة من الإجراءات والتسهيلات عن طريق توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة وتوسعات لزيادة قاعات الفصول الدراسية ، مشيرا إلى العام الدراسي الجديد سيشهد دخول مدارس تجريبي بالإضافة الى مدارس التعليم الأساسي الأمر الذى سيساهم في إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بقطاع التعليم وتضعه على رأس منظومة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية ، مشيراً حرصه على التعاون التام مع كافة الجهات للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة وإتباع الأساليب الحديثة لخلق جيل قادر على مواكبة التطورات المستقبلية.