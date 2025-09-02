قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
محافظ المنوفية: دخول 20 مدرسة جديدة الخدمة ورفع كفاءة وتطوير 42 باستثمارات 550 مليون جنيه

مروة فاضل

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من تسليم (20) مدرسة إنشاء جديد بإجمالي 414 فصل دراسي بنطاق الإدارات التعليمية بالمحافظة بقيمة استثمارية بلغت 363 مليون جنية، كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 42 مدرسة بإجمالي 810 فصل دراسي بجملة استثمارات 187مليون جنيه ، ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتقليل الكثافة بالفصول.

 وأكد محافظ المنوفية حرصه على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه ذات أولوية أولى وأحد أهم محاور الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على بناء الإنسان المصري وهويته، لافتاً إلى أنه قد اتخذ حزمة من الإجراءات والتسهيلات عن طريق توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة وتوسعات لزيادة قاعات الفصول الدراسية ، مشيرا إلى العام الدراسي الجديد سيشهد دخول  مدارس تجريبي  بالإضافة الى مدارس التعليم الأساسي الأمر الذى سيساهم في إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بقطاع التعليم وتضعه على رأس منظومة العمل باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية ، مشيراً حرصه على التعاون التام مع كافة الجهات للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة وإتباع الأساليب الحديثة لخلق جيل قادر على مواكبة التطورات المستقبلية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تعليم المنوفية مدارس المنوفية

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

خبير: مفاعل ديمونا متهالك وقد يهدد المنطقة بتسريب إشعاعي

خبير: إسرائيل تحتكر السلاح النووي.. وصور ديمونة رسالة ردع وتخويف

وزير العمل: القانون الجديد تشريع وطني يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

