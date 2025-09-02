قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
برلمان

نستلهم منها الإخلاص والتفاني.. ابو شقة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة
فريدة محمد

بعث المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى المباركة علي مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات.

وأكد وكيل الشيوخ في برقيته، بأن المولد النبوي الشريف مناسبة عظيمة تحمل في طياتها معاني الرحمة والعدل والإنسانية، وتدعونا لاستحضار رسالته السامية التي أخرجت البشرية من الظلمات إلى النور، ورسخت قيم التسامح والإخاء والمساواة بين البشر، وجعلت من الرحمة قاعدة أساسية في التعامل بين الناس.

مواجهة دعاوى الكراهية والتطرف

وتابع وكيل الشيوخ بان نهجكم الكريم يحرص علي استنباط اسمي المعاني من رسالة النبي الكريم ، وعلي راسها تكريس ثقافة المحبة والسلام، ومواجهة دعاوى الكراهية والتطرف، والتأكيد على أن وحدة الصف وتماسك الشعب هما الطريق الأمثل للحفاظ على الإنجازات وصون مستقبل الأجيال القادمة.

ولفت ابوشقه ،ولاشك فخامة الرئيس ، بان جهودكم تسير بخطي ثابته نحو  بناء دوله يسود فيها الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مشروعكم الوطني الكبير لبناء دولة العدل ، ودولة عصريه ديمقراطيه حديثة  .

واختتم ابوشقه باننا نغتنم هذه المناسبة المباركة لنؤكد دعمنا الكامل للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تبذله من جهود عظيمة في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، مستلهمين في ذلك الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم…. تحيا مصر .. تحيا

المستشار بهاء ابوشقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ذكري المولد النبوي الشريف كيل الشيوخ

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

الاتحاد السكندري

6-1 .. الاتحاد السكندري يفوز على بني مزار وديا

سباق "فويلتا إسبانيا"

مظاهرات ‏تربك سباق إسبانيا للدراجات.. ودعوات لاستبعاد فريق إسرائيلي

منتخب مصر للسباحة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة على التتويج بلقب البطولة العربية بالمغرب

بالصور

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

