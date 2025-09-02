نستلهم منها الإخلاص والتفاني.. ابو شقة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

بعث المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى المباركة علي مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات.

وأكد وكيل الشيوخ في برقيته، بأن المولد النبوي الشريف مناسبة عظيمة تحمل في طياتها معاني الرحمة والعدل والإنسانية، وتدعونا لاستحضار رسالته السامية التي أخرجت البشرية من الظلمات إلى النور، ورسخت قيم التسامح والإخاء والمساواة بين البشر، وجعلت من الرحمة قاعدة أساسية في التعامل بين الناس.

مواجهة دعاوى الكراهية والتطرف

وتابع وكيل الشيوخ بان نهجكم الكريم يحرص علي استنباط اسمي المعاني من رسالة النبي الكريم ، وعلي راسها تكريس ثقافة المحبة والسلام، ومواجهة دعاوى الكراهية والتطرف، والتأكيد على أن وحدة الصف وتماسك الشعب هما الطريق الأمثل للحفاظ على الإنجازات وصون مستقبل الأجيال القادمة.

ولفت ابوشقه ،ولاشك فخامة الرئيس ، بان جهودكم تسير بخطي ثابته نحو بناء دوله يسود فيها الامن السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مشروعكم الوطني الكبير لبناء دولة العدل ، ودولة عصريه ديمقراطيه حديثة .

واختتم ابوشقه باننا نغتنم هذه المناسبة المباركة لنؤكد دعمنا الكامل للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تبذله من جهود عظيمة في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، مستلهمين في ذلك الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم…. تحيا مصر .. تحيا