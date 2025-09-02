رئيس دفاع النواب يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة المولد النبوى الشريف

تقدم النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بخالص التهنئة القلبية، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، والشعب المصري العظيم وكبار رجال الدولة، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تهنئته، نستلهم من الذكرى العطرة مولد خير البشرية ، الإرادة والعزيمة القوية للحفاظ على وحدتنا وتماسكنا والعمل المخلص لرفعة وطننا الحبيب، وعلينا جميعا الاصطفاف خلف قيادتنا الرشيدة لمواجهة مختلف التحديات، والعبور بالوطن إلى الجمهورية الجديدة التي نتمناها جميعا كمستقبل مشرق.

ودعا النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء ومكروه وأن تنعم الأمتين العربية والإسلامية بالاستقرار والأمن والأمان والرخاء والازدهار... حفظ الله مصر وشعبها وقائدها.