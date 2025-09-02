ابنة عامر منيب تحتفل بعيد ميلاد والدها الراحل

احتفلت الفنانة مريم عامر منيب، بيوم ميلاد والدها الفنان الراحل عامر منيب، الذي يوافق 2 سبتمبر، وشاركت مقطع فيديو جمع ذكرياتها معه منذ يوم ميلادها.

وعلقت مريم منيب، على الفيديو التي نشرته عبر حسابها الرسمي على انستجرام: "عامٌ آخر، وشمعةٌ أخرى لملاكي، منحني 5160 يومًا من الحب اللامتناهي، ما زلتُ أتمنى لو كان كل هذا مجرد كابوس.. عيد ميلاد سعيد يا غالي، رافع رأس بنتك للأبد".

https://www.instagram.com/reel/DOFiUT0CHho/?igsh=NmhsemUwcmJsMTgw

توفي الفنان عامر منيب عام 2011 عن عمر يناهز الـ 48 عاما، بعد معاناة مع سرطان القولون.



وفي عام 2019، أثارت "مريم عامر منيب"، الابنة الكبرى للفنان الراحل، الجدل، بعدما نشرت صورة لها عبر فيس بوك، معلنة عن تخرجها من الجامعة، ووجهت رسالة إلى روح والدها الراحل.

