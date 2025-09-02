"الزراعة" تواصل المرور والمتابعة الميدانية المكثفة على الجمعيات الزراعية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، جهود المرور والمتابعة الميدانية، المكثفة على الجمعيات الزراعية، بجميع المحافظات لمتابعة أعمال صرف الأسمدة، وتوافرها والتيسير على المزارعين، وتذليل العقبات أمامهم، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وذكرت الوزارة ،في بيان اليوم، الثلاثاء، أن رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي المهندس أسعد منادي، يرافقه الدكتور عبدالرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، تفقدا عددا من الجمعيات الزراعية بالمحافظة؛ لمتابعة سير العمل، وفحص أداء الجمعيات، والاستماع مباشرة إلى مشاكل المزارعين والعمل على حلها بشكل فوري، فضلا عن التيسير على المزارعين، والتأكد من حصول المستحقين على الأسمدة المقررة، دون أي عقبات .



وشملت الزيارة المرور على جمعيات "موشا" و"ريفا" و"العزيزية"، حيث تم فحص الجمعية الزراعية في قرية موشا بمركز أسيوط، والمرور على جمعيات أخرى في قريتي ريفا والعزيزية بمركز الغنايم، وتم التأكد من سير عملية توزيع الأسمدة بشكل منتظم وفعّال .



وأشار رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي الى توجيهات وزير الزراعة إلى أنه لا توجد أي عمولات أو مبالغ مالية إضافية يتم فرضها على سعر شيكارة الأسمدة المدعمة من قبل الدولة، حيث يتم توفيرها بالسعر الرسمي المحدد أو ربط لصرف الأسمدة بشراء أية مستلزمات انتاج أخرى من الجمعيات الزراعية، وأنه في حال طلب اي مسئول بالجمعيات خلاف ذلك من المزارعين عليه التقدم فورا إلى الإدارة الزراعية للابلاغ عن تلك الواقعة وسيتم اتخاذ اللازم في حينه .



واستمعت اللجنة إلى شكاوى المزارعين بخصوص عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، حيث تم في حينه التنسيق مع الإدارة المركزية للري بالمحافظة، وتم على الفور إحضار كراكة لتطهير الترعة، كما تم التوجيه بزيادة عدد الكراكات لضمان سرعة وصول المياه إلى جميع الأراضي الزراعية.



وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمزارعين، وحل جميع العقبات التي تواجههم؛ لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لدعم القطاع الزراعي في مصر، لافتا إلى استمرار كافة حملات المرور والزيارات الميدانية لتشمل جميع المحافظات، للتأكد من سير العمل، فضلا عن التواصل المباشر مع المزارعين، وتعزيز دور الجمعيات الزراعية في خدمة المجتمع الزراعي .