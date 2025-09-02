رئيس الخدمات البيطرية يشارك في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا ومجموعات العمل الفنية

شارك الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا ومجموعات العمل الفنية للصحة الواحدة، بمشاركة واسعة من الوزارات المعنية وزارة الصحة والسكان ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة البيئة المصرية، إلى جانب ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، فضلًا عن الجهات البحثية والمختبرية المعنية، والذي استضافته جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الدكتور نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جاكلين بينات مسئول برامج مكتب ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر، فضلا عن نخبة من الخبراء والمتخصصين والجهات ذات الصلة بمجال الصحة الواحدة.

وأكد الاقنص ان هذا الاجتماع يُمثل منصة هامة لتجديد الالتزام بمفهوم الصحة الواحدة، الذي يجمع بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة كركائز أساسية لحماية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال خطط قومية طويلة الأمد، ودورات تدريبية وبرامج وطنية، منها برنامج علم الوبائيات التشاركي للصحة الواحدة، الذي عزز التكامل بين قطاع الطب البيطري ووزارة الصحة.

واستعرض رئيس الهيئة دور الطب البيطري في مواجهة الأمراض المشتركة مثل البروسيلا، السعار، مقاومة المضادات الحيوية، وإنفلونزا الطيور، مشددًا على أهمية تبادل البيانات بانتظام بين وزارتي الصحة والزراعة، وهو ما أسفر عن بناء نظام مراقبة فعال وداعم للصحة العامة.

وفي ختام فعالياته، أكد الاقنص أن الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من التعاون بين الجهات الوطنية والدولية، بهدف ترسيخ منظومة صحية متكاملة تحقق التوازن بين الإنسان والحيوان والبيئة.

يأتي ذلك في إطار أنشطة مشروع صندوق الأوبئة العالمي لتعزيز الاستعداد لمواجهة التهديدات الصحية وبناء أنظمة صحة واحدة أكثر صمودًا، تم عقد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا ومجموعات العمل الفنية للصحة الواحدة، كما يعد محطة مهمة في مسيرة مصر نحو تعزيز نهج الصحة الواحدة، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، انسجامًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.