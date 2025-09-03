وزير بريطاني سابق: لا يمكن معاقبة شعب بأكمله بسبب «حماس».. والغرب يواجه اختبارًا أخلاقيًا |فيديو

قال توبياس إلوود، وزير الدولة الأسبق لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية، إن التحدي الأكبر أمام الغرب هو الفصل بين الشعب الفلسطيني وحماس، معتبرًا أن حماس "ارتكبت خطأً فادحًا"، ولا يمكن أن تقود مستقبل الفلسطينيين، ولكن في المقابل، لا يمكن معاقبة شعب بأكمله بسبب تصرفات فصيل.

علّق الوزير البريطاني السابق، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، على ورقة "ويتكوف" التي قُدمت لتبادل الأسرى، والتي رفضتها إسرائيل، قائلًا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليست لديه مصلحة في إنهاء الحرب حاليًا، مضيفًا: "استمرار الحرب يُبقي الأضواء بعيدة عن أزماته الداخلية، سواء في غزة أو لبنان أو اليمن، وهذا يخدم مصلحته الشخصية والسياسية".

وأكد أن من الممكن نقل إدارة غزة إلى سلطة تكنوقراطية محايدة بإشراف دول موقعة على الاتفاقات الإبراهيمية، على أن تُستبعد حماس تمامًا من عملية إعادة الإعمار.

نوّه إلوود بالدور الكبير الذي تلعبه مصر في ملف إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أنها قدّمت خططًا ومعدات ومقترحات عملية، لكنها اصطدمت برغبة إسرائيل في توسيع نفوذها الجغرافي، لا سيما في ضوء تصريحات رئيس وزرائها التي تدعم فكرة "إسرائيل الكبرى".