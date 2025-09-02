ارتفاع معدل التضخم في النمسا إلى 4.1% خلال أغسطس

أ ش أ

ارتفع معدل التضخم في النمسا في أغسطس الماضي، حيث وصل إلى 4.1% مبتعدًا أكثر عن المعدل المستهدف للبنك المركزي الأوروبي.



ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم /الثلاثاء/ عن هيئة الإحصاء النمساوية ... سجل التضخم الذي يقاس بالمؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) نموا في أغسطس ارتفاعًا من 3.7% في يوليو الماضي.



كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك - وهو مقياس رئيسي للتضخم - إلى 4.1% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق.



وتشير أحدث الأرقام إلى أن التضخم النمساوي لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% لمتوسط منطقة اليورو.