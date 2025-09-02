قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 28 شخصا في انقلاب أتوبيس بالشرقية .. صور
كشفه بنفسه.. اعرف أعراض مرض كريم فهمي
بعد خلافهما الأخير.. شيرين عبد الوهاب: ياسر قنطوش أكتر واحد بيخاف على مصلحتي ومعنديش محامي غيره
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نوقف الحرب في غزة حتى نهزم حماس
الحوثيون: هاجمنا بأربع مسيرات هيئة الأركان الإسرائيلية ومطار بن جوريون وميناء أسدود
تكريم المصريين أبطال أولمبياد مسابقة الفروسية بالإمارات
مواصلاتك مجانًا..امتيازات جديدة بقانون العمل للموظفين في هذه الحالة
بسبب زينة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن الفنان أحمد عز
بالقواطيع الكهربائية.. الحماية المدنية تفصل سيارات حادث الأوسطي لاستخراج الضحايا
كارثة بالخصوص.. تلوث مياه الشرب وحرق للقمامة وكلاب ضالة.. والأهالي: عيالنا جالهم أمراض.. شاهد
الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
جيش الاحتلال: نستعد لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة
محافظات

جامعة أسوان: تطلق وحدة مكافحة العنف ضد المرأة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فعاليات المبادرة الوطنية لتعزيز دور القطاع الصحي في تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لضحايا العنف ضد المرأة، والتي تنظم تحت رعاية جامعة أسوان والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

جاءت الفعالية بحضور كل من الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لمناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور أشرف معبد، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مستشفى الجراحة الجامعي، والدكتورة هالة العبيدي، رئيس قسم الباطنة، وعدد من أساتذة الجامعات وشباب الاطباء .

وفي كلمته أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت على الأهمية البالغة لدور المرأة في بناء المجتمعات حيث أن الجامعة تسعى لإنشاء مراكز متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مع التركيز على دعم المرأة الأسوانية والمرأة الإفريقية، وخاصة السودانية، من خلال تقديم خدمات تعليمية وطبية متكاملة.

القطاع الصحى

وأضاف "نصرت " بأن جامعة أسوان تفتح أبوابها للطلاب الوافدين من مختلف الدول الإفريقية، لا سيما السودان، في كليات الطب وغيرها من التخصصات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في دعم المرأة وتمكينها على كافة المستويات ، معلناً قرب افتتاح وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمستشفيات جامعة أسوان.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل فيليب أن دعم القطاع الصحي للنساء الناجيات من العنف يُعد خطوة محورية نحو تمكين المرأة وضمان سلامتها النفسية والجسدية، مؤكدة على أهمية تدريب الكوادر الطبية على أساليب التعامل مع هذه الحالات بحساسية ومهنية شديدة حيث بلغ عدد وحدات مكافحة العنف ضد علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع الجامعات المصرية ما يقرب من 37 وحدة لتقديم الرعاية الصحية المرآة.

وأشار الدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب جامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ،إلى أن مستشفيات جامعة أسوان ستلعب دورًا حيويًا في استقبال ومعالجة الحالات المختلفة لضحايا العنف، وتوفير بيئة آمنة وخدمة متكاملة لهن، ضمن رؤية طبية وإنسانية شاملة ، ولا نغفل الدور الرائد الذي تقدمه مستشفيات جامعة أسوان وكلية الطب بعمادة الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب في خدمة المريضات السودانيات والطالبات السودانيين من تقديم العلاج وتدريب طلاب كلية الطب امتياز بالمستشفى الجامعي.

وفى السياق، أكدت الدكتورة هالة العبيدي رئيس قسم الباطنة،أن قسم الباطنة في الجامعة على أتم الاستعداد للتعاون مع الوحدة الجديدة، والمساهمة في توفير الدعم الطبي والنفسي اللازم للنساء المتضررات من العنف، سواء من داخل أسوان أو خارجها، خاصة من الدول المجاورة وأنه تم تجهيز وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بمستشفيات جامعة أسوان ستقدم الرعاية للمراة والدعم ضد العنف والممارسات الغير إنسانية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

