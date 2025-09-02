الهلال الأحمر يعقد دورتين تدريبيتين بمجالي الإسعافات الأولية لموظفي الهيئة الألمانية للتبادل العلمي

عقد الهلال الأحمر المصري، دورتين تدريبيتين في مجالي دعم الحياة الأساسي، والإسعافات الأولية، لموظفي الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، وذلك انطلاقا من دوره في التوعية الصحية المجتمعية، ورفع الوعي الإسعافي الأولي لما له من دور كبير في إنقاذ الحياة.

شملت دورة دعم الحياة الأساسي تدريب الموظفين نظريًا وعمليًا عبر نماذج محاكاة، على: إنعاش القلب والتنفس، كيفية استخدام جهاز صدمات القلب الآلي، كيفية تقديم الإسعافات الأولى لانسداد مجرى الهواء المفاجئ.

كما تم تدريب موظفي الهيئة على كيفية تقديم الإسعافات الأولية للعديد من الإصابات، منها: الأزمات القلبية، السكتة الدماغية، الصدمة، الإغماء، الجروح والنزيف، الحروق، الكسور، التسمم، التشنجات، التعرض للبرودة أو الحرارة الشديدة.

وتستهدف دورات الهلال الأحمر المصري في مجال دعم الحياة الأساسي والإسعافات الأولية، جميع فئات المجتمع، من طلاب المدارس والجامعات، شباب النوادي، ربات البيوت، العاملون بالشركات والمصانع والبنوك والمنظمات الدولية. ويمكن الحصول على دورة الإسعافات الأولية والاستفسار عبر الاتصال بالخط الساخن رقم (15322)، أو إرسال رسالة عبر الإيميل [email protected].