القبض على المتهمين بسرقة تروسيكل ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بسرقة مركبة "التروسيكل" الخاصة بزوجها ببورسعيد .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة المناخ من مالك مركبة "التروسيكل" المشار إليها بإكتشافه سرقتها حال تركها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان – لـهما معلومات جنائية) ، وبمواجهتهما قررا بتصرفهما بالمركبة لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل- مقيم بدمياط) "أمكن ضبطه" وبسؤاله اعترف بقيامه بطمس أرقام الشاسيه والموتور الخاص بمركبة "التروسيكل" المستولى عليه وبإرشاده تم العثور عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





