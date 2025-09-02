بسعر 100 دولار.. JBL تقدم سماعات مقاومة للصدمات وصوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي

في خطوة غير متوقعة، كشفت شركة JBL الشهيرة عن سماعة بلوتوث جديدة كلياً تحمل اسم JBLش Grip، مبتعدةً بذلك عن تحديثاتها المعتادة لسلاسلها المعروفة مثل Flip و Charge، لتقدم منتجاً يركز على القيمة العالية مقابل السعر.

تجمع السماعة الجديدة بين القوة والمتانة، حيث تأتي بقدرة صوتية تبلغ 16 واط معززة بتقنية AI Sound Boost التي تحلل الموسيقى في الوقت الفعلي لتقديم صوت أقوى وأقل تشويشاً.

كما أنها مصممة لتحمل أقسى الظروف، فهي حاصلة على معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وقادرة على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى متر واحد على الأسطح الصلبة كالخرسانة.

سماعة Grip

توفر سماعة Grip بطارية تدوم حتى 12 ساعة من التشغيل، ويمكن زيادتها إلى 14 ساعة عبر تفعيل وضع Playtime Boost، وهو رقم مميز بالنظر إلى حجمها الصغير الذي لا يتجاوز 400 جرام.

يتميز تصميمها بالبساطة والمتانة، مع حلقة حبل خلفية تسهل حملها (وهو سر تسميتها Grip)، بالإضافة إلى إضاءة محيطية قابلة للتخصيص، مما يجعلها خياراً مثالياً للتجمعات الخارجية والرحلات.

ومن المقرر طرح السماعة الجديدة في السوق الأمريكي يوم 28 سبتمبر بسعر منافس يبلغ 99.95 دولاراً، مما يضعها في موقع استراتيجي بين طرازي Clip 5 و Flip 7 ويوفر خياراً قوياً للمستهلكين الباحثين عن سماعة متينة وعالية الأداء دون إنفاق الكثير من المال.