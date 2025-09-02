قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التأشيرة الموحدة لدول الخليج: خطوة نحو تكامل سياحي واقتصادي
ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص
ما خطة ترامب الجديدة لـ "ريفيرا غزة" و"الصندوق العظيم"؟
الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز
كارثة جبل مرة.. شيخ الأزهر يعزي السودان في الضحايا ويدعو لتقديم الدعم الإنساني
هجوم طعن في فرنسا.. إصابة 5 أشخاص وتحييد المهاجم
متحدث الصحة: علاج الطوارئ مجاني بالكامل.. وتحذير من الممارسات غير القانونية
بتلاوة تخشع لها القلوب.. الشيخ محمود الشحات أنور يفتتح مراسم حلف اليمين لأعضاء النيابة الإدارية الجدد
كراسة شروط أراضى الإسكان المتميز في 9 مدن جديدة وسعر المتر
رئيس الوزراء يستقبل ولي عهد البحرين بمطار القاهرة
المتحدث العسكري للحوثيين: أطلقنا اليوم أربع طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل
95 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم جراء الهجمات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر 100 دولار.. JBL تقدم سماعات مقاومة للصدمات وصوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

في خطوة غير متوقعة، كشفت شركة JBL الشهيرة عن سماعة بلوتوث جديدة كلياً تحمل اسم JBLش Grip، مبتعدةً بذلك عن تحديثاتها المعتادة لسلاسلها المعروفة مثل Flip و Charge، لتقدم منتجاً يركز على القيمة العالية مقابل السعر.

تجمع السماعة الجديدة بين القوة والمتانة، حيث تأتي بقدرة صوتية تبلغ 16 واط معززة بتقنية AI Sound Boost التي تحلل الموسيقى في الوقت الفعلي لتقديم صوت أقوى وأقل تشويشاً. 

كما أنها مصممة لتحمل أقسى الظروف، فهي حاصلة على معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وقادرة على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى متر واحد على الأسطح الصلبة كالخرسانة.

سماعة Grip 

توفر سماعة Grip بطارية تدوم حتى 12 ساعة من التشغيل، ويمكن زيادتها إلى 14 ساعة عبر تفعيل وضع Playtime Boost، وهو رقم مميز بالنظر إلى حجمها الصغير الذي لا يتجاوز 400 جرام.

يتميز تصميمها بالبساطة والمتانة، مع حلقة حبل خلفية تسهل حملها (وهو سر تسميتها Grip)، بالإضافة إلى إضاءة محيطية قابلة للتخصيص، مما يجعلها خياراً مثالياً للتجمعات الخارجية والرحلات.

ومن المقرر طرح السماعة الجديدة في السوق الأمريكي يوم 28 سبتمبر بسعر منافس يبلغ 99.95 دولاراً، مما يضعها في موقع استراتيجي بين طرازي Clip 5 و Flip 7 ويوفر خياراً قوياً للمستهلكين الباحثين عن سماعة متينة وعالية الأداء دون إنفاق الكثير من المال.

شركة JBL JBL ai

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

الحوامل

تعرف علي امتيازات الأم المرضعة وفقاً لقانون العمل الجديد

ترشيحاتنا

الاحتفال بالمولد النبوي

هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي بالرقص والغناء؟ دار الإفتاء تجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: ناس كتير يهاجموا السنة كأن البخاري كان قاعد معاهم على القهوة

الدعاء

دار الإفتاء تنصح بترديد هذا الدعاء مساء اليوم.. تعرف عليه

بالصور

أم تحذر من البوتوكس بعد إصابتها بالشلل بحقنة تجميلية

أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس
أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس
أم تصاب بالشلل بعد عملية تجميل بالبوتوكس

هل تسبب حقن التنحيف مشاكل صحية للفم؟

جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس
جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس
جفاف الفم وزيادة خطر تسوس الأسنان تأثيرات جانبية لحقن التخسيس

الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم ضي

العرض الخاص لفيلم ضي
العرض الخاص لفيلم ضي
العرض الخاص لفيلم ضي

كشفه بنفسه.. اعرف أعراض مرض كريم فهمي

كريم فهمى
كريم فهمى
كريم فهمى

فيديو

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

نجاة داليا البحيري من الموت

نجاة داليا البحيري من حادث سيارة خطير.. الحكاية كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد