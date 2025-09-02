بعد انتقاله إلى ليفربول.. إيزاك يودع نيوكاسل وجماهيره

ودع ألكسندر إيزاك، نادي نيوكاسل وجماهيره بعد الانضمام إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب إيزاك عبر حسابه على منصة “إكس”: “أود أن أعرب عن امتناني لزملائي في الفريق، والموظفين، وقبل كل شيء، لمدينة نيوكاسل وجميع المشجعين الرائعين على السنوات الثلاث التي لا تنسى التي شاركناها معًا”.

وتابع: “معًا، كتبنا التاريخ وأحضرنا النادي إلى المكان الذي ينتمي إليه حقًا، لقد كان شرفاً لي أن أكون جزءاً من الرحلة من الوصول إلى دوري أبطال أوروبا إلى الفوز بأول كأس منذ أكثر من 70 عاماً”.

وتعد صفقة انتقال السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول، مقابل 144 مليون يورو، الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.



أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي

1) ألكسندر إيزاك (من نيوكاسل إلى ليفربول): 144 مليون يورو

2) فلوريان فيرتز (من باير ليفركوزن إلى ليفربول): 125 مليون يورو

3) هوجو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت - ليفربول): 95 مليون يورو

4) نيك فولتيماد (شتوتجارت - نيوكاسل): 85 مليون يورو

5) بنيامين سيسكو (لايبزيج - مانشستر يونايتد): 76.5 مليون يورو

6) فيكتور أوسيمين (نابولي - جلطة سراي): 75 مليون يورو

7) برايان مبيومو (برينتفورد - مانشستر يونايتد): 75 يورو

8) ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون - مانشستر يونايتد): 74.2 مليون يورو

9) لويس دياز (ليفربول - بايرن ميونيخ): 70 مليون يورو

10) مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد - أرسنال): 70 مليون يورو