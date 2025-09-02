مطورة ومبسطة.. التعليم: أكثر من 95% من الكتب الدراسية تم طباعتها وتسليمها للمدارس

كشف أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، تفاصيل تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للثانوية العامة.



وقال أيمن بهاء الدين في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" نحتاج أن يكون لدى أبنائنا طريقة تحليل الامور وحل الازمات واستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالتا ".



وتابع أيمن بهاء الدين :" متابعة يومية من وزير التعليم لطباعة الكتب الدراسية وانتهينا من طباعة الكتب ".

وأكمل أيمن بهاء الدين :" أكثر من 95 % من الكتب الدراسية تم طباعتها وتسليمها للمدارس وقبل الدراسة سيكون لدى الطلاب الكتب الدراسية ".



وتابع أيمن بهاء الدين :" الكتب الدراسية مطورة وتم تطوير أكثر من 90 منهج والمحتوى جديد وأبسط ومقدم بطريقة سهلة وواضحة للطلاب وطورنا اللغة العربية والدين والدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية والرياضيات ".

