قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"تطوير التعليم بالوزراء" يعلن استعدادات معهد الكوزن المصري الياباني لبدء العام الدراسي

معهد الكوزن المصري الياباني
معهد الكوزن المصري الياباني
أ ش أ

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن انطلاق حملة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، داخل مقر معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع الخبراء اليابانيين من هيئة «الجايكا» اليابانية.

وقالت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن الحملة تضمنت برنامج تدريب مكثف لمدة أسبوعين لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلى جانب تجهيز البنية التحتية والبيئة المادية بمقر المعهد لاستقبال الطلاب وفق أعلى المعايير التعليمية اليابانية.

أجهزة وشاشات عرض تفاعلية

كما شملت التجهيزات تزويد المعهد بأجهزة وشاشات عرض تفاعلية، ومعامل متخصصة في الفيزياء والكيمياء والإلكترونيات والروبوتات، بما يلبي احتياجات التخصصات المختلفة، كما تم اعتماد اللونين الرمادي والنبيتي زيًا رسميًا للطلاب.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن المعهد استضاف أولياء الأمور والطلاب يومي 31 أغسطس و 1 سبتمبر بمقر المعهد، وذلك للرد على استفساراتهم وتنظيم جولة تعريفية للتعرف على المعامل والتجهيزات، فضلًا عن استكمال إجراءات تسجيل الطلاب، موضحة أن إدارة المعهد تقدم منح تفوق ومنح دعم اجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ضمانًا لتكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلاب.

من جانبه، قال اللواء مهندس إيهاب عبد الله رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إن بروتوكول التعاون مع صندوق تطوير التعليم يهدف إلى توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح نموذج الكوزن التعليمي، وتوفير أفضل الخدمات للطلاب، مشيرًا إلى مشاركته في الترحيب بالمتدربين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين خلال الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي بمقر المعهد.

وفي ذات السياق، أكد د. جونتشي موري، الخبير الياباني والمدير المشارك في إدارة مشروع معاهد الكوزن المصرية اليابانية، أن التدريب الجاري يطبق معايير الجودة اليابانية (KIS) المعتمدة من المعهد الوطني للتدريب باليابان (NIT)، وبمشاركة نخبة من الخبراء اليابانيين الذين يقودون تنفيذ هذا النموذج في موطنه الأصلي.

يأتي هذا التعاون في إطار التوجه نحو دعم التعليم التكنولوجي في مصر، وتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني لتقديم تجربة تعليمية رائدة تسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

التعليم الوزراء المصري تطوير التعليم معهد الكوزن المصري الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد إجراءات صارمة.. استقالة مفاجئة لمحافظ البنك المركزي الإثيوبي

أرشيفية

زراعة الأعضاء وإطالة عمر الإنسان.. ميكروفون يلتقط محادثة مثيرة بين بوتين وشي| تفاصيل

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025/2026

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025 /2026

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد