صعقا بالكهرباء.. مصرع طفل داخل حمام سباحة في جمصة

لقى طفل مصرعه غرفا داخل حمام سباحة بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية صعقا بالكهرباء.

تلقت مديرية امن الدقهليه اخطارا من شرطة النجده يفيد بمصرع طفل غرقا داخل حمام سباحة بجمصة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ، وتبين أن الطفل يدعى محمد مصطفى العدوي، 10 اعوام ، طالب بالصف الرابع الابتدائي ومقيم بقرية أبوداود التابعة لمركز السنبلاوين، حيث لقى مصرعه داخل حمام سباحة بالمصيف.

وتبين أن الطفل تعرض إلى صعق كهربائي أثناء جلوسه على رخامة بمدخل حمام السباحة، أسفلها مصدر كهربائي ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثة إلى مستشفى جمصة المركزي، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.