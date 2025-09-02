محافظ الفيوم يشهد احتفال "الأوقاف" بالمولد النبوي الشريف

شهد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، احتفال مديرية الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم، مساء اليوم الثلاثاء، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.



بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها ابتهالات دينية ومدائح نبوية، ثم كلمة للشيخ جمعة عبدالفتاح خطيب مسجد ناصر بالفيوم، تحدث فيها عن ذكرى مولد النبي- صلى اللهعليه وسلم - وسيرته العطرة، وكيفية التأسي بأخلاقه وصفاته الكريمة، في حياتنا ومعاملاتنا.



وتناول خطيب مسجد ناصر خصائص ومعالم الرسالة المحمدية، كونها ربانية المصدر، وكيف يكون المسلم ربانياً في أخلاقه ومعاملاته، موجهاً رسالة للأئمة والدعاة بأهمية دورهم في بناء العقول والأرواح، وكذا نشر العلم والرحمة والتسامح، مشدداً أن صلاح هذه الأمة لن يكون بدون صلاح أئمتها وعلمائها.



كما تناول مقتطفات توضح كيف زكّي الله عز وجل، رسوله الكريم، واصطفاه على سائر خلقه، وفضّله صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل الكرام، وأكدت الخطبة ضرورة الاقتداء بسنة نبينا الكريم، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة والقيم السامية فى العمل، والكفاح، والصبر على الشدائد، ونشر المحبة والسلام، ونسير على نهجه، لكى نحيي سيرته العطرة فى الضمائر والعقول، لتبقى أخلاق رسول الله حية فى جميع جوانب الحياة.



بدوره، شدد محافظ الفيوم، المحافظ إلى ضرورة توحيد الصف، والعمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود جميع أبناء الوطن، للانطلاق بخطى واثقة نحو المستقبل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروهٍ وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وقدم المحافظ التهنئة لأهالي وأبناء محافظة الفيوم، بذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكداً ضرورة استلهام العبرة والموعظة الحسنة، والتأسّي بسيرة الرسول الكريم وأخلاقه العطرة في حياتنا اليومية.