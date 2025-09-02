قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مناطق وأحياء بالجيزة تدخل دائرة اهتمام كبير من المحافظ
جوجل تحذر.. كيف تحمي حساباتك من الاختراق؟
مبلغ ضخم .. كم يبلغ الشرط الجزائي في عقد ريبيرو مع الأهلي؟
الإفتاء: يجوز شرعا صيام يوم المولد النبوي الشريف
أعاد 45 ألف جنيه عثر عليها عقب حادث القطار.. محافظ مطروح يكرم أحد شباب الضبعة
ترامب تعليقا على شائعة وفاته: إنه أمر جنوني.. كنت نشطا وبصحة جيدة
ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس بمركز الحسينية إلى 33 مصابا وحالة وفاة
بعد أزمة عبير الأباصيري.. الصحة تعلن تفاصيل مجانية الطوارئ بالمستشفيات
ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025
استجابة لصدى البلد.. حملة لإزالة القمامة وتطهير مياه الشرب لأهالي الخصوص
وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالأهلي.. والنحاس قائما بأعمال المدير الفني
فتح: منع رئيس فلسطين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة تصرف غير مقبول دبلوماسيا وقانونيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يشهد احتفال "الأوقاف" بالمولد النبوي الشريف

محافظ الفيوم يشهد احتفال "الأوقاف" بالمولد النبوي الشريف
محافظ الفيوم يشهد احتفال "الأوقاف" بالمولد النبوي الشريف
أ ش أ

شهد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، احتفال مديرية الأوقاف، بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم، مساء اليوم الثلاثاء، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.


بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبتها ابتهالات دينية ومدائح نبوية، ثم كلمة للشيخ جمعة عبدالفتاح خطيب مسجد ناصر بالفيوم، تحدث فيها عن ذكرى مولد النبي- صلى اللهعليه وسلم - وسيرته العطرة، وكيفية التأسي بأخلاقه وصفاته الكريمة، في حياتنا ومعاملاتنا. 


وتناول خطيب مسجد ناصر خصائص ومعالم الرسالة المحمدية، كونها ربانية المصدر، وكيف يكون المسلم ربانياً في أخلاقه ومعاملاته، موجهاً رسالة للأئمة والدعاة بأهمية دورهم في بناء العقول والأرواح، وكذا نشر العلم والرحمة والتسامح، مشدداً أن صلاح هذه الأمة لن يكون بدون صلاح أئمتها وعلمائها. 


كما تناول مقتطفات توضح كيف زكّي الله عز وجل، رسوله الكريم، واصطفاه على سائر خلقه، وفضّله صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل الكرام، وأكدت الخطبة ضرورة الاقتداء بسنة نبينا الكريم، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة والقيم السامية فى العمل، والكفاح، والصبر على الشدائد، ونشر المحبة والسلام، ونسير على نهجه، لكى نحيي سيرته العطرة فى الضمائر والعقول، لتبقى أخلاق رسول الله حية فى جميع جوانب الحياة.


بدوره، شدد محافظ الفيوم، المحافظ إلى ضرورة توحيد الصف، والعمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود جميع أبناء الوطن، للانطلاق بخطى واثقة نحو المستقبل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروهٍ وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.


وقدم المحافظ التهنئة لأهالي وأبناء محافظة الفيوم، بذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكداً ضرورة استلهام العبرة والموعظة الحسنة، والتأسّي بسيرة الرسول الكريم وأخلاقه العطرة في حياتنا اليومية.

محافظ الفيوم احتفال مديرية الأوقاف ذكرى المولد النبوي الشريف مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

المستشار هشام فؤاد والمهندس ممدوح رسلان

رسميا.. الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بـ شركة مياه الشرب

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

ترشيحاتنا

أزمة البلوجرز

عن أزمة البلوجرز والراقصات| استشارية نفسية: حرمان الطفلة من حقها في التعبير يحولها لاحقًا إلى شابة تبحث عن محبة وهمية بسلوكيات خادشة

البرنامج الرئاسي

المشاركون في البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة يلبون دعوة وزير الثقافة ويشهدون عرض “حواديت” وعروض مهرجان مسرح الطفل ويزورون متحف الفن الحديث

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان يبحث مع المستثمرين تذليل المعوقات لتحقيق مردود اقتصادي قوي

بالصور

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام

ماذا يحدث لسكر الدم عند شرب منقوع القرنفل يومياً؟

فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم

لا تتوقعه.. مشروب يحمي من الشلل الرعاش والخرف والسكر

الشلل الرعاش
الشلل الرعاش
الشلل الرعاش

هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟.. دراسة تكشف الحقائق

هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟
هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟
هل الصيام المتقطع مفيد أم ضار؟

فيديو

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد