طفرة.. التعليم: حرصنا على تطوير شامل للمناهج لتتناسب مع طبيعة التعليم الفني

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أننه تم تقديم مشروع قانون جديد للتعليم قبل أسبوعين، من أبرز بنوده تغيير المسمى من "التعليم الفني" إلى "التعليم التكنولوجي"، وهو ما يعكس تحولًا جذريًا في النظرة لهذا النوع من التعليم، ويتيح للطلاب مسارات أكثر تنوعًا، سواء في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أو التعليم التكنولوجي العام، أو نظام التعليم المزدوج.

وأوضح بصيلة، خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنمصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في التعليم التكنولوجي، بفضل سياسات متكاملة تبنتها الدولة، عبر التنسيق المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي.

وأشار إلى أن هذه الطفرة تأتي نتيجة خطة واضحة ترتكز على عدة محاور أساسية، في مقدمتها مشاركة القطاع الخاص في تطوير المناهج، إعداد كوادر تدريسية قادرة على تقديم تعليم متميز للطلاب، إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تستوعب خريجي التعليم الفني والتقني.

وأضاف بصيلة: "عندما بدأت الوزارة في تنفيذ هذه الاستراتيجية عام 2018، كانت مصر في المرتبة 118 عالميًا، واليوم وصلنا إلى المرتبة 43، وهو ما يعكس التطور الكبير في جودة التعليم الفني".

كما أوضح أن الوزارة حرصت على تطوير شامل للمناهج لتتناسب مع طبيعة التعليم التقني، بجانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لضمان توافق المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.

وأكد في ختام حديثه: "الأهم بالنسبة لنا ليس فقط استحداث تخصصات جديدة، بل توجيه إعداد الطلاب وفقًا لاحتياجات السوق الفعلية، لأن التكدس في تخصصات غير مطلوبة لن يخدم الطالب ولا الدولة".