قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو عاوز تدخل كلية.. موعد فتح التنسيق للشهادات الفنية لتسجيل الرغبات

موعد فتح التنسيق للشهادات الفنية
موعد فتح التنسيق للشهادات الفنية
محمد غالي

يبحث طلاب التعليم الفني، عن موعد فتح التنسيق للشهادات الفنية، والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، وذلك خلال الفترة من الخميس 4 سبتمبر 2025 وحتى السبت 13 سبتمبر 2025.

موعد فتح التنسيق للشهادات الفنية

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لربط التعليم بسوق العمل، عبر تطوير التعليم الفني وتحسين جودته بما يسهم في تخريج كوادر بشرية مدربة قادرة على دعم أهداف خطة التنمية المستدامة.

قبول خريجي المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية


أوضح مكتب التنسيق أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% يتم قبولهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم التحاقهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد دون الحاجة لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق.

آلية تسجيل الرغبات للدبلومه الفنية


يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني: (http://www.tansik.digital.gov.eg)، باستخدام رقم الجلوس والرقم السري.

يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا خلال فترة التنسيق.
كما يمكن للطلاب التسجيل عبر أي جهاز حاسب شخصي متصل بالإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساء من اليوم الأخير للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

معامل الحاسبات بالجامعات والكليات التابعة لها في مختلف المحافظات.
أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتصلة بالإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني

التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب مشقة الانتقال بين المحافظات.
تمكين الطالب من تسجيل رغباته بنفسه مع إمكانية المراجعة والطباعة لتقليل الأخطاء.
إمكانية تعديل الرغبات عدة مرات خلال فترة التنسيق حتى إغلاق الموقع.
تقديم إرشادات للطلاب أثناء عملية التسجيل لتفادي أي أخطاء.
الحصول على نتيجة الترشيح مباشرة من الموقع فور إعلانها.

وشددت وزارة التعليم العالي على أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة والتأكد من صحة البيانات والمستندات المطلوبة لضمان تسجيل رغباتهم بشكل صحيح والاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية المقدمة.

انتهاء فترة تسجيل الرغبات الخاصة بأداء اختبارات القدرات

وقد اوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، عن إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الشهادات الفنية، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات الخاصة بأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من الكليات. 

وقد تم التسجيل عبر الموقع الرسمي للتنسيق: (https://tansik.digital.gov.eg).

الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات

كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا.
كلية الفنون الجميلة (فنون) بجامعة الأقصر.
كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور.

وأكدت الوزارة أن تسجيل الرغبات لأداء الاختبارات التخصصية كان إلزاميا للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات، مشددة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مسبقا.

مواعيد عقد اختبارات القدرات

أوضحت الوزارة أن الاختبارات تجرى بالكليات المعنية خلال الفترة من السبت 30 أغسطس حتى الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وفقا للجدول الزمني الذي أعلن مسبقا، وذلك تحت إشراف لجان متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية.


وشددت وزارة التعليم العالي على أهمية متابعة الطلاب لمواعيد وأماكن الاختبارات المقررة لهم، والالتزام بالحضور في المواعيد المحددة مع إحضار المستندات المطلوبة، حتى لا يفقد الطالب حقه في التقدم لهذه الكليات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات الوزارة لضمان الشفافية والعدالة في إتاحة الفرص أمام الطلاب، والتأكد من توافر معايير الكفاءة والقدرات الفنية والعلمية اللازمة للالتحاق بالكليات المتخصصة.

فتح التنسيق للشهادات الفنية التنسيق للشهادات الفنية فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية موقع التنسيق الإلكتروني طلاب الشهادات الفنية تسجيل رغبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

والد الطفل

النيابة تستمع لأقوال والد طفل قاد سيارة ربع نقل وسار برعونة في المعادي

صورة أرشيفية

ضبط المتهمين في واقعة اعتداء زوج وأقاربه على الزوجة وأبنائها بالمحلة

محكمة

حبس سائق استدرج طفلة وتحـ.رش بها داخل توك توك

بالصور

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد