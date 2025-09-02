لو عاوز تدخل كلية.. موعد فتح التنسيق للشهادات الفنية لتسجيل الرغبات

يبحث طلاب التعليم الفني، عن موعد فتح التنسيق للشهادات الفنية، والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الدراسي الجديد، وذلك خلال الفترة من الخميس 4 سبتمبر 2025 وحتى السبت 13 سبتمبر 2025.

موعد فتح التنسيق للشهادات الفنية

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لربط التعليم بسوق العمل، عبر تطوير التعليم الفني وتحسين جودته بما يسهم في تخريج كوادر بشرية مدربة قادرة على دعم أهداف خطة التنمية المستدامة.

قبول خريجي المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية



أوضح مكتب التنسيق أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بنسبة أكثر من 65% يتم قبولهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم التحاقهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد دون الحاجة لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق.

آلية تسجيل الرغبات للدبلومه الفنية



يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني: (http://www.tansik.digital.gov.eg)، باستخدام رقم الجلوس والرقم السري.

يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا خلال فترة التنسيق.

كما يمكن للطلاب التسجيل عبر أي جهاز حاسب شخصي متصل بالإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في تمام الساعة السابعة مساء من اليوم الأخير للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

معامل الحاسبات بالجامعات والكليات التابعة لها في مختلف المحافظات.

أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتصلة بالإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني

التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب مشقة الانتقال بين المحافظات.

تمكين الطالب من تسجيل رغباته بنفسه مع إمكانية المراجعة والطباعة لتقليل الأخطاء.

إمكانية تعديل الرغبات عدة مرات خلال فترة التنسيق حتى إغلاق الموقع.

تقديم إرشادات للطلاب أثناء عملية التسجيل لتفادي أي أخطاء.

الحصول على نتيجة الترشيح مباشرة من الموقع فور إعلانها.

وشددت وزارة التعليم العالي على أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة والتأكد من صحة البيانات والمستندات المطلوبة لضمان تسجيل رغباتهم بشكل صحيح والاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية المقدمة.

انتهاء فترة تسجيل الرغبات الخاصة بأداء اختبارات القدرات

وقد اوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، عن إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الشهادات الفنية، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الرغبات الخاصة بأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من الكليات.

وقد تم التسجيل عبر الموقع الرسمي للتنسيق: (https://tansik.digital.gov.eg).

الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات

كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا.

كلية الفنون الجميلة (فنون) بجامعة الأقصر.

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور.

وأكدت الوزارة أن تسجيل الرغبات لأداء الاختبارات التخصصية كان إلزاميا للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات، مشددة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مسبقا.

مواعيد عقد اختبارات القدرات

أوضحت الوزارة أن الاختبارات تجرى بالكليات المعنية خلال الفترة من السبت 30 أغسطس حتى الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وفقا للجدول الزمني الذي أعلن مسبقا، وذلك تحت إشراف لجان متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكل كلية.



وشددت وزارة التعليم العالي على أهمية متابعة الطلاب لمواعيد وأماكن الاختبارات المقررة لهم، والالتزام بالحضور في المواعيد المحددة مع إحضار المستندات المطلوبة، حتى لا يفقد الطالب حقه في التقدم لهذه الكليات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات الوزارة لضمان الشفافية والعدالة في إتاحة الفرص أمام الطلاب، والتأكد من توافر معايير الكفاءة والقدرات الفنية والعلمية اللازمة للالتحاق بالكليات المتخصصة.