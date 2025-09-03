الخطيب يمنح عماد النحاس 24 ساعة لتشكيل جهازه الفني

قال الإعلامي جمال الغندور إن الكابتن محمود الخطيب أعطى 24 ساعة للكابتن عماد النحاس لتقديم جهازه المعاون للمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف قبل عودة الفريق للتدريبات يوم الخميس.

وتابع الغندور خلال برنامج "ستاد المحور": "علمنا من مصادرنا أن الكابتن عماد النحاس سيستعين بجهاز فني معاون من مدربي قطاع الناشئين، كما حدث في الفترة المؤقتة التي تولى فيها المهمة بعد رحيل كولر".

وأضاف: "عماد النحاس سيضم محمد نجيب ومدرب حراس من قطاع الناشئين، ولا نية لعودة ميشيل يانكون كما يتردد".

واختتم: "الجهاز الطبي مستمر مع الفريق، والجهاز الإداري كذلك، بجانب العنصرين المصريين المتواجدين في منصب محللي الأداء ومدرب الأحمال".