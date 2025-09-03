قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل .. فصل الكهرباء عن 4 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ
«ميكالي»: كنت قريبًا من تدريب الزمالك.. ولهذا السبب فشلت المفاوضات
«اللي الأهلي عايزه بيعمله».. تعليق قوي من عادل عبدالرحمن حول ملف تجديد إمام عاشور
الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية
روسيا تعلن إسقاط 27 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق أراضيها
بسبب تهديدات الحوثيين.. نتنياهو ينقل جلسة الكابينيت إلى ملجأ سري مُحصّن
بالتزامن مع احتفالات بكين.. ترامب يتهم الصين وروسيا وكوريا بالتآمر ضد أمريكا
الجريدة الرسمية تنشر أسعار شحن السيارات الكهربائية
عادل عبدالرحمن: حسام حسن مهاجم «مصنوع».. والموهبة اتعملت عشان «الخطيب»
الخطيب يمنح عماد النحاس 24 ساعة لتشكيل جهازه الفني
احتفالات بكين التاريخية تجمع رؤساء الدول لاستعراض القوة والدبلوماسية
وزير بريطاني سابق: لا يمكن معاقبة شعب بأكمله بسبب «حماس».. والغرب يواجه اختبارًا أخلاقيًا |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطيب يمنح عماد النحاس 24 ساعة لتشكيل جهازه الفني

عماد النحاس
عماد النحاس

قال الإعلامي جمال الغندور إن الكابتن محمود الخطيب أعطى 24 ساعة للكابتن عماد النحاس لتقديم جهازه المعاون للمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف قبل عودة الفريق للتدريبات يوم الخميس.

وتابع الغندور خلال برنامج "ستاد المحور": "علمنا من مصادرنا أن الكابتن عماد النحاس سيستعين بجهاز فني معاون من مدربي قطاع الناشئين، كما حدث في الفترة المؤقتة التي تولى فيها المهمة بعد رحيل كولر".

وأضاف: "عماد النحاس سيضم محمد نجيب ومدرب حراس من قطاع الناشئين، ولا نية لعودة ميشيل يانكون كما يتردد".

واختتم: "الجهاز الطبي مستمر مع الفريق، والجهاز الإداري كذلك، بجانب العنصرين المصريين المتواجدين في منصب محللي الأداء ومدرب الأحمال".

محمود الخطيب عماد النحاس محمد يوسف كولر محمد نجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

السلاح

ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

جوزيه مورينيو

لسبب مثير .. مورينيو يرفض تدريب الأهلي

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

سلامتك تهمنا .. وزارة النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات

البابا تواضروس

احتفالية اليوبيل الذهبي لحضانة بيت ملائكة الأنبا تكلا بالإسكندرية

الوطنية للصحافة

للأسبوع الثاني: الهيئة الوطنية للصحافة تواصل جلسات الاستماع لخارطة إصلاح المهمة

بالصور

الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية

مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر

دراسة تثير الجدل: نوع من الفيتامينات يُؤخّر الشيخوخة لسنوات

فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة
فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة
فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة

دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل

العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض

11 نوعًا من الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات مناسبة لمرضى السكري | تعرّف عليها

فواكة مناسبة لمرضى السكري
فواكة مناسبة لمرضى السكري
فواكة مناسبة لمرضى السكري

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

المزيد