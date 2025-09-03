قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي .. كلمات تناسب الحدث العظيم
ميدو يفجر مفاجأة: زيزو جلس مع الأهلي قبل عامين للرحيل من الزمالك
بعد قليل.. بدء محاكمة طفل المرور و2 آخرين للتعدّي على طالب في المقطم
أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الأربعاء 3-9-2025
خلال أغسطس .. ارتفاع صادرات الغاز الأمريكي لأوروبا إلى 66% رغم تراجع الأسعار
أجور منصفة وزيادات سنوية مُلزمة.. هل ينجح قانون العمل الجديد في إنهاء معاناة عمال القطاع الخاص؟
غداً.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف .. فريضتان تمحوان الذنوب وتعادلان عتق رقبة
كريم حسن شحاتة يكشف: الأهلي يضع خطة لتعيين مدرب أجنبي مميز قريبًا
استراتيجية مصر للطاقة حتى 2040 .. وزير الكهرباء: متابعة دقيقة لضمان الاستدامة
تحشيدات مسلحة ومخاوف من مواجهة جديدة في ليبيا .. الأمم المتحدة تحذّر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعــ.ـدام شنقًا للمتهم بقتل فتاة وحرق جثتها بسبب الزواج بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها ،  بالإعدام شنقا لفني صباغة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه بقتل فتاة خنقا وإشعال النيران بجثتها، إثر مطالبة المجني عليها للمتهم الزواج منها، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.
أحالت النيابة العامة المتهم  "م ص م"، 39 سنة، فني صباغة، مقيم شارع مجمع المحاكم قسم شرطة الخانكة، في القضية رقم 41402 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5029 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 8 / 8 / 2024 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل عمداً المجني عليها "ن م إ س" مع سبق الإصرار.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ذلك وعلى إثر وجود علاقة عاطفية سابقة فيما بينهم وإلحاح المجني عليها عليه للزواج منها، توجه إلى حيث تقطن المجني عليها وما أن ظفر بها حتى طرحها أرضا وجثم فوقها، وعصر عنقها بكلتا يديه، وكتم أنفاسها بأن وضع وسادة على وجهها حتى تيقن من مفارقتها للحياة، وأضرم النيران في تلك الوسادة، فحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصداً إزهاق روحها.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في نفس ذات الزمان والمكان وضع النار عمداً بالمنزل محل سكن المجني عليها "نجلاء.م"، وذلك بأن أوصل مصدر حراري "قداحة" ذي لهب مكشوف ببعض محتويات الغرفة محل معيشتها فامتدت النيران للغرفة وأحرقتها "المجني عليها"، على النحو المبين بالأوراق وتقرير الأدلة الجنائية.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز أداة "قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.
وشهدت جلسة المحاكمة أعمال تأمينية مشددة تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد شريف كامل مفتش مباحث إدارة الترحيلات بمديرية أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمات بطريقة آمنة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

السلاح

ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

جوزيه مورينيو

لسبب مثير .. مورينيو يرفض تدريب الأهلي

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

احمد حسن

«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»

ترشيحاتنا

طريقة عمل الخيار المخلل السريع في الميكروويف

خلال 5 دقائق فقط.. طريقة عمل الخيار المخلل السريع في الميكروويف

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025: خطط لعشاء رومانسي

برج الاسد

برج الأسد.. حظك اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025: حل مشاكلك الرسمية

بالصور

ملابس رياضية.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية

مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر

دراسة تثير الجدل: نوع من الفيتامينات يُؤخّر الشيخوخة لسنوات

فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة
فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة
فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة

دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل

العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض

فيديو

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد