وليد هندي يوجه نصائح لتجنب إصابة كبار السن بالاكتئاب

أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن أكثر الأمراض النفسية التي يتعرض لها كبار السن، تبدأ في مرحلة الشعور بالوحدة النفسية، وأنهم يشعرون بالتهميش ودوره انتهى بالحياة.

وقال استشاري الصحة النفسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، إن الكثير من الأبناء ينشغلون بالحياة ويتركون كبار السن، وإن هناك إحصائية تؤكد أن نسبة إصابة كبار السن بالاكتئاب بين 28 و63%، وذلك بسبب عدم الدعم الاجتماعي.

وأوضح أن كبار السن قد يعيشون في منزل أحد الأبناء، ولكن لا يتم الاهتمام بهم وفي هذه الحالة يصابون بالاكتئاب أيضًا، فالاهتمام بكبار السن أمر مطلوب من الأبناء والأحفاد.

وأشار إلى أن الحديث مع كبار السن أمر مطلوب، ومشاركتهم في الأمور الخاصة باليوم، أمر غاية في الأهمية.