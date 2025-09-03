لإعادة الانضباط والثقة.. ناقد رياضي: الأهلي يحتاج مدربًا بشخصية «جوزيه»

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن فريق الأهلي يمر ببداية غير متوقعة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، خاصة بعد التعاقد مع صفقات قوية كان من المفترض أن تصنع الفارق، مشيرًا إلى أن الفريق بحاجة إلى مدير فني يمتلك شخصية مانويل جوزيه لإعادة الانضباط والثقة.

وأضاف الزهيري، خلال برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد على قناة صدى البلد، أن لاعبي الأهلي يتحملون المسؤولية الكاملة عن الأداء الباهت والنتائج المخيبة في المباريات الأخيرة، معتبرًا أن الإمكانيات المتاحة أفضل بكثير مما ظهر عليه الفريق.

وأشار إلى أن المالي أليو ديانج لم ينجح في تعويض غياب مروان عطية، الذي كان أحد أبرز عناصر خط الوسط في الموسم الماضي، موضحًا أن غياب التوازن في وسط الملعب أثّر بشكل مباشر على مستوى الفريق.

واختتم الزهيري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تركيز إمام عاشور مع الفريق وتأجيل ملف تجديد عقده في الوقت الحالي، حتى لا يتأثر أداؤه أو يتشتت ذهنه، مشددًا على أن الأهلي بحاجة لالتفاف جميع عناصره حول هدف واحد وهو استعادة الانتصارات.