أعلنت كلية الإعلام جامعة عين شمس عن صدور العدد الأول من مجلة عين شمس للبحوث الإعلامية، والتي تُعدّ مجلة علمية مُحكّمة نصف سنوية، تهدف إلى الإسهام في إثراء المعرفة الأكاديمية من خلال نشر البحوث والدراسات العلمية في مختلف مجالات الإعلام والاتصال.

يأتي ذلك فى إطار حرص الكلية على دعم الإنتاج العلمي وتوفير منبر أكاديمي متميز للأساتذة والباحثين، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال الإعلام، ويعزز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع.



وترحب المجلة بجميع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من داخل مصر وخارجها لنشر أبحاثهم العلمية ومقالاتهم البحثية، وفق معايير النشر الأكاديمي المعتمدة، بما يسهم في تبادل الخبرات والرؤى العلمية على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس دعم الجامعة لإصدار كلية الإعلام مجلتها العلمية المتخصصة وفقًا لأحدث المعايير والضوابط المعتمدة، فى اطار تعزيز دور الجامعة فى مجالات البحث العلمي بمختلف التخصصات العلمية البحثية والتطبيقية.

كما أكدت الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أهمية مجلة عين شمس للبحوث الإعلامية باعتبارها ركيزة أساسية ولبنة أولى لإسهام كلية الإعلام في قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي.

وأشارت الدكتورة هبة شاهين عميدة الكلية، أن إصدار العدد الأول من مجلة عين شمس للبحوث الإعلامية يواكب اليوبيل الماسي للجامعة ويأتي تتويجًا لمسيرة الجامعة العريقة فى مجال الابتكار الأكاديمي، وتأكيدًا على التزام الجامعة بمواكبة التحولات الكبرى في مجال دراسات الإعلام والاتصال الرقمي.

وقد تضمن العدد الأول من مجلة "عين شمس للبحوث الإعلامية" مقالًا أكاديميًا حول التحليل النوعي للمحتوى من الأساليب التقليدية إلى الأدوات الرقمية للأستاذ الدكتور محمد سعد أستاذ الإعلام بجامعة المنيا.

كما تضمن خمسة أبحاث علمية مُحكّمة في مجالات التسويق، والصحافة الرقمية والإلكترونية، حيث جاء البحث الأول حول الاتجاهات الحديثة في دراسات الحملات الإعلامية وإدارة السمعة للأستاذة الدكتورة أماني ألبرت أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بني سويف، أما البحث الثاني فقد تناول الاتجاهات الحديثة في بحوث ودراسات الهوية البصرية في التسويق للدكتورة مي حمزة الأستاذ المساعد بقسم الاتصالات التسويقية كلية الإعلام جامعة عين شمس، وتعرض البحث الثالث للاتجاهات البحثية في بحوث التسويق المعزز للدكتورة إيمان أسامة الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان كلية الإعلام جامعة القاهرة، ودار البحث الرابع حول الاتجاهات الحديثة في بحوث ودراسات توظيف الإنفوجرافيك في الصحافة الرقمية للدكتورة سهى عبدالرحمن المساعد بقسم الصحافة الإخبارية كلية الإعلام جامعة عين شمس، بينما تناول البحث الخامس الاتجاهات الحديثة في بحوث ودراسات تناول الصحافة الإلكترونية لأخبار الجريمة للدكتورة فلورا إكرام الأستاذ المساعد بقسم الصحافة الإخبارية كلية الإعلام جامعة عين شمس.