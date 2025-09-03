نجم الأهلي السابق: أتمنى استمرار النحاس لنهاية الموسم.. والأحمر خسر برحيل هذا اللاعب

أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق أنه يتمنى استمرار عماد النحاس كمديرا فنيا للأهلي لنهاية الموسم حال قدرته على انتشال الفريق من الكبوة وهو ما نجح فيه خلال الموسم الماضي واستطاع حصد لقب الدوري.

وقال رمضان السيد في تصريحات صحفية لبرنامج “الديفيندر”، المُذاع على قناة الشمس: " الأهلي خسر كثيرا برحيل وسام أبو علي دون التعاقد مع بديل سوبر، وأتمنى التعاقد مع مهاجم سوبر في يناير ولكن ليس على مستوى الفرنسي موديست والذي كان قرار التعاقد معه بمثابة جريمة فنية لا تغتفر".

وكان الأهلي أعلن أمس الثلاثاء، تعيين عماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا للفريق، ووليد صلاح الدين مديرا للكرة.