الأسهم الأوروبية تنتعش مع استقرار موجة بيع السندات قبل صدور بيانات أمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متعافية من الخسائر الحادة في الجلسة السابقة، مع استقرار موجة البيع في السندات طويلة الأجل، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% ليصل إلى 545.01 نقطة، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي سجل أفضل أداء بارتفاع نسبته 1.3%.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 23554.34 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند 9121.25 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.3% إلى 7676.52 نقطة.

وزادت أسهم شركة Adidas بنسبة 2.5% بعد أن رفعت شركة الوساطة Jefferies تصنيفها للعلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية من «احتفاظ» إلى «شراء»، مشيرة إلى تنوع مصادر النمو للشركة البافارية.

وبينما خفف ذلك بعض الضغط عن الأسهم، استقرت السندات الأوروبية طويلة الأجل بعد موجة البيع التي شهدتها يوم الثلاثاء بسبب المخاوف المتعلقة بالصحة المالية، والتي أثرت أيضًا على الأسهم حيث سجل مؤشر ستوكس أكبر انخفاض يومي له منذ أكثر من شهر.

ومع ذلك، لم تنته المخاوف بعد، إذ لا تزال العوائد على السندات الألمانية والفرنسية طويلة الأجل عند مستويات قياسية متعددة السنوات، بينما وصلت عوائد السندات اليابانية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وفي المقابل، تراجعت أسهم Swiss Life بنسبة 2.4% بعد أن سجلت الشركة انخفاضاً في صافي أرباح النصف الأول بسبب زيادة مصروفات الضرائب.

وفي وقت لاحق من اليوم، يترقب المستثمرون تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد للحصول على أي مؤشرات حول السياسة النقدية، في حين من المتوقع صدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة لشهر يوليو.