استشهاد 6 فلسطينيين نتيجة التجويع في غزة

سجّلت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 6 وفيات، بينهم طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 367 شهيدًا، بينهم 131 طفلًا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" .

ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من (IPC) بتاريخ 22 أغسطس 2025، سُجّلت 89 حالة وفاة، من بينها 16 أطفال.

في السياق، اقتحم مستعمرون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.