قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار | شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع مورينيو
قافلة "زاد العزة".. الهلال الأحمر: 2700 طن مساعدات عاجلة لأهالي غزة
مش متخيّلهم بالسوء دا | تصريح صادم من خالد الغندور يخص لاعبي الأهلي
الإصابة تبعد سالم الدوسري عن مواجهة السعودية ضد مقدونيا
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة جولة إعادة الشيوخ .. غدًا
روسيا تش هجومًا كاسحًا على أوكرانيا .. وتحرك من بولندا
الأعلي منذ بداية سياسة التجويع .. وفاة 19 فلسطينيا بسبب المجاعة خلال يومين
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا
الصحة العالمية تشيد بتطوير مصر نظام ترصد متكاملًا لمقاومة مضادات الميكروبات
دخول شاحنات خيام وأغطية لتلبية احتياجات نازحي غزة من العدوان الإسرائيلي
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها
وزيرة البيئة تبحث مع مساعد وزير الخارجية مشاركة مصر في COP30 بالبرازيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة البيئة تبحث مع مساعد وزير الخارجية مشاركة مصر في COP30 بالبرازيل

اجتماع القائم بأعمال وزير البيئة
اجتماع القائم بأعمال وزير البيئة
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية لبحث آليات المشاركة في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقده في دولة البرازيل نهاية العام الجاري، وذلك بحضور الدكتور على ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف ، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشادت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى الخارجية والبيئة والدور المشترك بين الوزارتين في تنسيق المواقف الوطنية تجاه مختلف القضايا البيئية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية للوقوف على كافة مستجدات عملية التحضير والإعداد الجارية للمشاركة في قمة المناخ (COP30) بالبرازيل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أهمية العمل كفريق عمل متكامل، وضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين وزارتي البيئة والخارجية، لضمان بلورة موقف تفاوضي فني وسياسي يخدم مصالح الدولة المصرية في هذا الملف الحيوي.

واستعرض السفير وائل أبو المجد ، خلال الاجتماع عدداً من الإجراءات التنظيمية واللوجستية، وتحديد ثوابت الموقف التفاوضي والمهام والمتطلبات للوفد التفاوضي المصري المشارك من مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث أكدت د. منال عوض على ضرورة تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لكل جهة مشاركة لضمان مساهمتها الفعالة في الفريق التفاوضي.

كما أكد السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، على العمل كفريق تفاوضي مصرى موحد ومتجانس لضمان الوصول إلى نتائج ومخرجات تُلبي طموحات مصر وتحقق أهدافها المناخية.

وزيرة التنمية المحلية وزير البيئة المناخ قمة المناخ البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

احمد حسن

«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»

سامح حسين

زوجة سامح حسين توجّه رسالة طمأنة لجمهوره بصورة من داخل المستشفى

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

استعدادا لتصحيح المسار.. الاتحاد السكندري يواجه سبورتنج وديًا غدا

شوبير

شوبير: الأهلي يتراجع عن الاستعجال في اختيار المدرب الأجنبي

اتحاد كرة اليد

عمرو فتحي يترأس البعثة.. قائمة منتخب الشابات لبطولة أفريقيا لليد بالجزائر

بالصور

بفستان البحر.. دنيا سمير غانم تستعرض رشاقتها على الشاطئ

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

العسل الأسود: كنز غذائي غني بالفوائد.. لكن هل له أضرار؟

فوائد العسل الأسود وأضراره
فوائد العسل الأسود وأضراره
فوائد العسل الأسود وأضراره

الصحة تعلن تقديم 73 مليون خدمة طبية مجانية خلال 49 يومًا

صورة من إحدى الخدمات الصحية
صورة من إحدى الخدمات الصحية
صورة من إحدى الخدمات الصحية

طريقة عمل سلطة الباذنجان المشوية.. نكهة شرقية مميزة على سفرتك

سلطة الباذنجان
سلطة الباذنجان
سلطة الباذنجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد