خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
تحقيقات وملفات

استعدادات العام الدراسي الجديد بجامعة بنها.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الصيفي في موعدها.. جداول الدراسة لجميع الفرق على تطبيق شئون الطلاب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد مجلس عمداء جامعة بنها اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الجلسة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الصيفي في موعدها المقررة ، والانتهاء من أعمال الصيانة السنوية بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل والمدن الجامعية
وأشار " الجيزاوي" الى ضرورة  إعلان الجداول الدراسية لجميع  الفرق الدراسية على تطبيق شئون الطلاب مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/2026 م .
وأكد رئيس الجامعة على أهمية  المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب بما يضمن توفير مناخ منظم وآمن للطلاب الجدد.
ووجه الدكتور ناصر الجيزاوي عمداء الكليات بأهمية دور المرشد الأكاديمي في دعم الطالب وتوجيهه في اختيار المقررات الدراسية بناءً على قدراته وتاريخه الأكاديمي، ومتابعة تقدمه الدراسي، ومساعدته على التغلب على الصعوبات الأكاديمية والشخصية، وتزويده بالمعلومات اللازمة عن لوائح الجامعة ومتطلباتها، وإرشاده إلى الخدمات الداعمة المتوفرة، مما يمكّنه من تحقيق أهدافه الأكاديمية والمهنية ، مع تعزيز دور وحدات الدعم النفسي والاجتماعي بالكليات والمدن الجامعية لتقديم الإرشاد التربوي والدعم النفسي للطلاب للإشراف عليهم معنويا ونفسيا ومحاولة فهم الوضع النفسي والاجتماعي لهم مع التأكيد على خصوصية المعلومات.
وأوضح " الجيزاوي لعمداء الكليات أهمية تهيئة منصة الكتاب الجامعي استعداد لبدء الدراسة وتحديث المحتوى العلمي ليكون أكثر تفاعلا مع الطلاب باعتبارها أحد العناصر الرئيسية للعملية التعليمية حيث أنها  توفر مرونة كبيرة فى الإتاحة للطلاب فى أى وقت ومن أى مكان، مما يساعد فى توفير الوقت والجهد للطالب.
وأضاف رئيس الجامعة بضرورة إعداد الكليات برنامج استقبال الطلاب الجدد، بحيث يتضمن تعريف بالكلية ونظام وطبيعة الدراسة ومدونة السلوك الجامعي ، مع ضرورة  التزام هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمواعيد المحاضرات وفقا للجدول الدراسية المعلنة من اليوم الأول للدراسة
كما أشار " الجيزاوي " إلي إمكانية استخدام نمط التعلم الهجين في حالة زيادة الكثافة الطلابية في بعض الكليات من أجل تحقيق أقصى استفادة للطلاب من المحتوى التعليمي المقدم من أعضاء هيئة التدريس.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

