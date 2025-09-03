شرم الشيخ تحتفل باليوم العالمي لليوجا

شهد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، واللواء محمود السولية مستشار محافظ جنوب سيناء، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لليوجا الذي أقامته السفارة الهندية في مركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة طلائع الشباب والرياضة بالمحافظة.

​تأتي هذه الفعالية تحت رعاية اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وتعد اليوجا، التي تعتني بالجوانب الروحانية والذهنية والجسدية للإنسان، هدية من الحضارة الهندية القديمة للعالم، حيث تعمل على تحقيق الانسجام بين العقل والروح والجسد، وتعزز قيم السلام والوئام والإخاء.

​تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت يوم 21 يونيو يومًا عالميًا لليوجا في عام 2014، بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وقد تبنت الاقتراح 177 دولة، كان من بينها جمهورية مصر العربية.