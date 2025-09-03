بث مباشر| تشغيل القطار الـ11 لعودة السودانيين إلى وطنهم

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأربعاء تشغيل القطار الحادي عشر ضمن مبادرة عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم طوعًا، حيث انطلق القطار من محطة القاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحًا متجهًا إلى محطة السد العالي، على أن يصل في الساعة 23:25 مساءً.

وأوضحت الهيئة أن الرحلة تتم عبر قطار مخصوص مكيف برقم 1940، تم تخصيصه لخدمة المواطنين السودانيين، وذلك في إطار تسهيل انتقالهم بشكل آمن وميسر.

كما أكدت أن القطار سيعود في رحلة عكسية من محطة أسوان إلى القاهرة يوم 4 سبتمبر، حيث يقوم في الساعة 20:30 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة في صباح اليوم التالي.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للجهود المصرية الرامية إلى دعم الأشقاء السودانيين وتقديم التسهيلات اللازمة لعودتهم الطوعية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين.

