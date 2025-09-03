شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

شاركت الفنانة جومانا مراد، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورا جديدة لها.

سعر إطلالة جومانا مراد

وظهرت جومانا مراد بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار من MO&Co وسعرها 11 ألف جنيه،ونسقت معه حقيبة من Valentino وسعرها 280 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز جومانا مراد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد جومانا مراد ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



