أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
برلمان

وقد مصري للاطلاع على منظومة التعاونيات الزراعية في إيطاليا

المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

غادر علاء فاروق وزير الزراعة والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، القاهرة على رأس وفد تعاوني زراعي لزيارة معهد سيام باري في إيطاليا، بهدف الاطلاع على منظومة التعاونيات الزراعية هناك.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية للاستفادة بالتجارب العالمية الناجحة لتعديل قانون التعاونيات الزراعية، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول حوض البحر المتوسط "سيام باري" في إيطاليا، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تبادل الخبرات وتبني النظم التكنولوجية الحديثة.

ومن المقرر أن يقوم الوزيران والوفد المرافق لهما بزيارة عدد من نماذج الأعمال والتعاونيات، خاصةً المسؤولة عن التسويق الزراعي وتبني نظم التحول الرقمي واستخداماتها في تسهيل إجراءات التمويل وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة والتوسع في الاستثمار الزراعي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتسهيل وصول المدخلات الزراعية إلى صغار المزارعين باسعار مناسبة، وآليات توفير الخدمات، والمساهمة في إنشاء الشركات الزراعية، وتقليل المخاطر جراء ارتفاع الأسعار العالمية لمستلزمات الانتاج الزراعي.

وأكد الوزيران ان هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة المصرية جاهدة لتعزيز دور التعاونيات الزراعية في تحقيق التنمية الشاملة، خاصةً وأنها تمثل ركيزة أساسية لتحسين معيشة صغار المزارعين وضمان استدامة الإنتاج.

كما تُعد التجربة الإيطالية في هذا المجال من النماذج الناجحة التي يمكن لمصر الاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتسويق، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعظيم العائد من القطاع الزراعي ويساهم بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي.

علاء فاروق وزير الزراعة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إيطاليا

