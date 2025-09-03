وزير الشباب لـ رئيس اتحاد الإسكواش ومصطفى عسل: مستمرون في دعمكم

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، واللاعب مصطفى عسل نجم منتخب مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مصر تمتلك رصيداً كبيراً من المواهب والإنجازات في رياضة الإسكواش، التي تعد إحدى الألعاب التي تحقق لمصر الصدارة العالمية.

وأشار إلى استمرار الوزارة في تقديم أوجه الدعم لأبطال المنتخبات الوطنية وتوفير المناخ الملائم لتحقيق المزيد من البطولات.

من جانبها، ثمنت رئيس الاتحاد المصري للإسكواش التعاون المثمر مع الوزارة، فيما أعرب اللاعب مصطفى عسل عن اعتزازه بلقاء الوزير ودعمه المستمر، مؤكداً عزيمته على مواصلة تحقيق الانتصارات ورفع علم مصر في المحافل الدولية.