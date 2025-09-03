حماية المستهلك: تنفيذ 861 حملة وضبط 2,815 قضية خلال أغسطس

أعلن جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، عن جهوده خلال شهر أغسطس في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة مبادرة خفض الأسعار بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح السجيني أن الجهاز نفذ 861 حملة رقابية شملت المرور على 11,688 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 2,815 قضية متنوعة أبرزها: عدم الإعلان عن الأسعار، تداول سلع مجهولة المصدر، إعلانات مضللة وممارسات تجارية خادعة. كما تم ضبط قرابة 180 طنًا من السلع المخالفة، بينها مصنع غير مرخص لإنتاج المراتب بمواد مجهولة المصدر في البدرشين، وضبط 1,150 مرتبة و1,953 ملصقًا يحمل علامات تجارية مقلدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى تلقي 21,517 شكوى و113 بلاغًا من المواطنين خلال الشهر، حيث عالجت الإدارات المركزية والفروع الإقليمية الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن، خدمة "واتس آب"، وتطبيق حماية المستهلك، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وأسفرت جهود المتابعة عن إحالة 85 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بقرارات مجلس الإدارة، فيما أصدرت قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة تقارب 6 ملايين جنيه.

وفي إطار أنشطة الجهاز، أكد السجيني أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الأجهزة الرقابية والمحافظات لتنظيم حملات موسعة لمنع أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمستهلك. كما شهد الجهاز إطلاق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لطلاب جامعة 6 أكتوبر للتوعية بقانون حماية المستهلك، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لتعزيز التعاون الفني والرقابي وتبادل الخبرات في مجال حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية.