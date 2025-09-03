قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المكرمون في احتفالية المولد النبوي: تكريم الرئيس أعادنا للحياة وتتويج لمسيرتنا العلمية والدعوية
رئيس الوزراء وولي عهد البحرين يشهدان توقيع 8 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي
ولى عهد البحرين: مصر العمق الأصيل لعالمنا العربي وقوتها قوة للعرب جميعًا
أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي بسبب 5 ملايين جنيه
من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور
تعرف على التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت للأهلي
عرض عسكري ضخم في بكين يكشف تحالفًا ثلاثيًا ورسائل مباشرة للغرب .. ترامب يتهم بكين بالتآمر ويصعّد الحرب التجارية
شاهد .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مئذنة مسجد قرية الهجرة جنوب الخليل
وكيل الأزهر الأسبق: تكريم الرئيس السيسي أعادني للحياة
الطيب: ذكرى مرور ألف وخمسمائة عام للمولد النبوي لا تتكرر إلا على رأس مائة عام من عمر الزمن
15 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل 6 صغار ووالدهم في المنيا
وزير الأوقاف: مصر ثابتة على موقفها التاريخي في دعم فلسطين ورفض التهجير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

من قفص السيرك إلى السوق السوداء.. السجن المشدد يلاحق سارق «النمر الأبيض»

النمر الأبيض
النمر الأبيض
حسن رضوان

في واقعة غريبة ومثيرة للقلق، أقدم عامل في أحد السيركات بمارينا على سرقة "نمر أبيض" نادر وشديد الشراسة من داخل قفصه، تمهيدًا لبيعه بمدينة الإسكندرية، ما فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات قانونية ومجتمعية حول مصير من تسول له نفسه الاتجار بالحيوانات المفترسة أو تهريبها.

الواقعة التي تم كشفها مؤخرًا، أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن النمر الأبيض يُعد من الكائنات المهددة بالانقراض والمدرجة في اتفاقية "سايتس" الدولية التي تنظم الاتجار بالكائنات البرية، وتمنع حيازتها أو بيعها إلا بترخيص من الجهات البيئية الرسمية.

 ماذا يقول القانون؟

وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، يعاقب كل من يتاجر أو يحوز حيوانًا مهددًا بالانقراض بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال ثبوت التهريب أو الاتجار غير المشروع، قد تدخل الجريمة تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال، وترتفع العقوبات لتصل إلى الحبس المشدد ومصادرة الحيوان محل الجريمة.

كما تنص قوانين حيازة الحيوانات الخطرة على عقوبات مالية وجنائية صارمة، خاصة إذا ثبت أن الحيوان تمت حيازته أو نقله دون ترخيص أو في بيئة تهدد الأمن العام.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب:

في ظل تكرار مثل هذه الحوادث، أصدر المشرع القانون رقم 29 لسنة 2023 الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وينص على الآتي:

غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه لحيازة أو تداول الحيوانات المفترسة دون ترخيص.

الحبس 3 أشهر إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه إذا تم تعريض الأرواح للخطر.

السجن حتى 7 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه حال حدوث عاهة مستديمة بسبب استخدام الحيوان في الاعتداء.

السجن المشدد 10 سنوات إلى المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الوفاة.

وأوضحت المادة 313 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
- أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

- ارتكاب الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال الأسلحة.

الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات 

قررت نيابة العلمين حبس عامل السيرك المتهم بسرقة نمر أنوسة كوتة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع تحريات المباحث حول الواقعة والعرض على جهات التحقيق.

نمر أبيض الشراسة الاتجار بالحيوانات المفترسة قانون البيئة ثبوت التهريب الاتجار غير المشروع الحبس المشدد سرقة نمر أبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

جانب من الاحتفالات

الرئيس الإيراني يرفض مصافحة سيدة الصين الأولى خلال المشاركة باحتفالات النصر (فيديو)

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الأربعاء 3-9-2025

ترشيحاتنا

خالد بيبو

الأهلي يعزي خالد بيبو في وفاة شقيقه

منتخب المصارعة

منتخب مصر يشارك في بطولة إفريقيا للمصارعة الشاطئية بمدينة كازابلانكا المغربية

زيزو

الكرة لعبة سهلة.. أحمد بلال ينتقد أداء زيزو مع الأهلي

بالصور

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

لـ لانش بوكس صحى .. طريقة عمل عجينة الوافلز

طريقة عمل عجينة الوافلز
طريقة عمل عجينة الوافلز
طريقة عمل عجينة الوافلز

ريم مصطفى تخطف الأنظار بفستان مكشوف

ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف
ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف
ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف

حضّري صينية الشيش بالخضار بخطوات بسيطة وطعم رائع

حضّري صينية الشيش بالخضار
حضّري صينية الشيش بالخضار
حضّري صينية الشيش بالخضار

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد