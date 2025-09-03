من قفص السيرك إلى السوق السوداء.. السجن المشدد يلاحق سارق «النمر الأبيض»

في واقعة غريبة ومثيرة للقلق، أقدم عامل في أحد السيركات بمارينا على سرقة "نمر أبيض" نادر وشديد الشراسة من داخل قفصه، تمهيدًا لبيعه بمدينة الإسكندرية، ما فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات قانونية ومجتمعية حول مصير من تسول له نفسه الاتجار بالحيوانات المفترسة أو تهريبها.

الواقعة التي تم كشفها مؤخرًا، أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن النمر الأبيض يُعد من الكائنات المهددة بالانقراض والمدرجة في اتفاقية "سايتس" الدولية التي تنظم الاتجار بالكائنات البرية، وتمنع حيازتها أو بيعها إلا بترخيص من الجهات البيئية الرسمية.

ماذا يقول القانون؟

وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، يعاقب كل من يتاجر أو يحوز حيوانًا مهددًا بالانقراض بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال ثبوت التهريب أو الاتجار غير المشروع، قد تدخل الجريمة تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال، وترتفع العقوبات لتصل إلى الحبس المشدد ومصادرة الحيوان محل الجريمة.

كما تنص قوانين حيازة الحيوانات الخطرة على عقوبات مالية وجنائية صارمة، خاصة إذا ثبت أن الحيوان تمت حيازته أو نقله دون ترخيص أو في بيئة تهدد الأمن العام.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب:

في ظل تكرار مثل هذه الحوادث، أصدر المشرع القانون رقم 29 لسنة 2023 الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وينص على الآتي:

غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه لحيازة أو تداول الحيوانات المفترسة دون ترخيص.

الحبس 3 أشهر إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه إذا تم تعريض الأرواح للخطر.

السجن حتى 7 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه حال حدوث عاهة مستديمة بسبب استخدام الحيوان في الاعتداء.

السجن المشدد 10 سنوات إلى المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الوفاة.

وأوضحت المادة 313 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

- أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

- ارتكاب الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال الأسلحة.

الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة العلمين حبس عامل السيرك المتهم بسرقة نمر أنوسة كوتة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع تحريات المباحث حول الواقعة والعرض على جهات التحقيق.